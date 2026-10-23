Compartilhar Siga GOAL no Google

Unai Emery exige que seu Aston Villa mantenha o ritmo avassalador na preparação para um confronto de grande importância com o Manchester City, líder da Premier League. O espanhol completou nesta semana quatro anos no comando do clube, período em que revitalizou completamente uma das instituições mais tradicionais do futebol inglês.

Publicidade

Quatro anos de transformação no Villa Park

Quando Emery chegou a West Midlands, há quatro anos, poucos poderiam prever a dimensão da revolução que comandaria. O ex-técnico do Villarreal transformou o Villa de um time de meio de tabela em uma verdadeira potência europeia, em uma trajetória marcada pelo título da Liga Europa na temporada passada. Às vésperas do confronto com a equipe de Enzo Maresca, o clima no Villa Park é de grande otimismo, e não do receio que costuma acompanhar uma visita do Manchester City.

A atmosfera durante a recente vitória por 3 a 1 sobre o Viking na Champions League foi uma demonstração dessa nova era. Um enorme mosaico na arquibancada Holte End lembrou ao continente que o Villa “já conquistou antes” e está “preparado para mais”. O sucesso se tornou um hábito sob o comando do espanhol, especialmente nas competições continentais. O triunfo sobre o Viking foi a 12ª vitória europeia consecutiva do Villa em casa, um número impressionante que evidencia sua crescente força. Apesar de ter perdido seis titulares habituais da escalação da final da Liga Europa, o clube ocupa uma posição confortável na parte de cima da tabela da Champions League, ao lado de equipes como Paris Saint-Germain, Real Madrid e Liverpool.

A construção de um Villa para a elite

Emery não é de se acomodar e logo voltou as atenções para a enorme tarefa de parar um Manchester City que, atualmente, tem 100% de aproveitamento nas competições nacionais. “Esses três pontos nos dão confiança. Estamos confortáveis e, claro, também buscamos equilíbrio, porque depois desta partida vamos enfrentar o Barcelona, favorito, e então jogaremos fora de casa contra o Galatasaray”, explicou Emery, segundo a BBC Sport.

O técnico está claramente empolgado com o que chama de “Villa 2.0”, um elenco renovado por um investimento de quase £ 280 milhões no verão. Ele pede à torcida no Villa Park que repita a atmosfera eletrizante vista no meio da semana para ajudar a diminuir a diferença em relação ao líder do campeonato. “Agora tentamos nos concentrar no jogo de sábado contra o Manchester City. Espero que tenhamos a mesma atmosfera, a mesma energia. Estou muito, muito feliz, mas precisamos continuar avançando diante dos desafios que vamos enfrentar”, acrescentou.

Publicidade Publicidade

Novos reforços ganham destaque

Emery enfrentou um verão difícil, marcado pelas saídas de peças importantes como Emiliano Martinez e Ollie Watkins. Ainda assim, conseguiu reconstruir um elenco que parece ainda mais dinâmico do que aquele que conquistou um título em Istambul poucos meses atrás. A rápida adaptação dos reforços, porém, tem sido a base da recente ascensão do Villa. O ponta brasileiro Alysson, contratado em janeiro em uma movimentação perspicaz, vem atormentando as defesas com sua velocidade, enquanto Ibrahim Mbaye, de 19 anos, contratado por £ 47 milhões, já deu mostras de por que é considerado uma das maiores promessas do mundo. No gol, Zion Suzuki ocupou a vaga deixada por Martinez com uma serenidade notável e oferece uma variedade de passes que permite ao Villa construir ataques com mais precisão.

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League Ipswich x Nottingham Forest Disney+

Aston Villa x Manchester City Disney+

Coventry x Fulham Disney+

Arsenal x Everton Disney+

Chelsea x Tottenham Disney+

Hull x Brentford Disney+

Liverpool x Brighton Disney+

Manchester United x Bournemouth Disney+

Crystal Palace x Newcastle Disney+

Sunderland x Leeds Disney+



















Mais à frente, Nicolas Jackson reencontrou o técnico com quem trabalhou no Villarreal e já marcou cinco gols nesta temporada. A contratação mais intrigante, porém, é Johan Manzambi. O jogador da seleção suíça foi uma grande conquista para a diretoria, que conseguiu contratá-lo antes do Newcastle United. Apesar da dúvida sobre sua participação no jogo contra o City, seu impacto inicial, incluindo o gol decisivo em St James' Park, já justificou os £ 50 milhões gastos para contratá-lo.

Experiência e liderança seguem fundamentais

Embora os novos jogadores dominem as manchetes, o núcleo de veteranos do elenco continua indispensável ao esquema tático de Emery. O capitão John McGinn segue oferecendo a energia incansável necessária no meio-campo, mas foi a retomada da carreira de Ross Barkley que surpreendeu muita gente. Aos 32 anos, o jogador, contratado do Luton Town por um valor baixo, já marcou quatro gols nesta temporada, contribuindo também com a experiência tão necessária nas noites europeias de alta pressão.

Publicidade

Emery tem elogiado abertamente o profissionalismo e a contribuição ofensiva do ex-jogador da seleção inglesa. “Como pessoa, ele é um cara fantástico. Ross Barkley é um jogador muito bom e experiente, e não sei por que sua carreira estava em queda depois do Chelsea. Quando o vimos no Luton, pensamos: ‘Uau, que jogador’. Estou muito feliz com a forma como ele está jogando e por ele sempre agir com respeito, esteja jogando ou não. Cobro muito dele ofensivamente. Sei que ele pode marcar gols e cabecear a bola. Sou muito exigente com ele no ataque. Estou feliz por ele”, concluiu o técnico do Villa.