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O técnico do Aston Villa, Unai Emery, optou por não comentar a controvérsia judicial em curso envolvendo o Manchester City enquanto sua equipe se prepara para enfrentar o líder do campeonato. Embora o mundo do futebol continue atento aos 114 veredictos de culpa por questões financeiras contra o City, Emery está concentrado apenas no desafio tático que tem pela frente.

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Foco no futebol em Villa Park

O Aston Villa se prepara para um dos maiores desafios da temporada: receber o Manchester City em Villa Park no sábado. Os visitantes venceram as sete partidas que disputaram até agora, mas as conversas sobre o clube continuam dominadas pelas 114 decisões condenatórias por questões financeiras, atualmente sob recurso. Apesar da possibilidade de mudanças profundas no cenário da Premier League, Emery deixou claro que não vai entrar na polêmica.

O espanhol foi questionado diretamente sobre a situação financeira do Manchester City, mas logo descartou qualquer debate sobre assuntos fora de campo. “Não posso falar sobre isso. Por quê? Porque não sei”, afirmou Emery, em declaração reproduzida pelo Express & Star Sport. “Posso falar sobre como o Manchester City joga nestes quatro anos em que estou aqui e antes disso. Enfrentei o Manchester City com o Sevilla na Champions League. Em Sevilha, perdemos por 3 a 1 e, em Manchester, por 2 a 1 com um gol no último minuto. Sempre estive envolvido com a parte esportiva da evolução desse clube, analisando seu jogo. É fantástico.”

Emery aceita a realidade financeira do Aston Villa

Enquanto a riqueza do Manchester City segue como tema de discussão, o Aston Villa tem lidado com seus próprios limites financeiros rigorosos. O clube passou por uma transformação significativa sob o comando de Emery, equilibrando a necessidade de investir no elenco com as restrições impostas pelas regras nacionais e europeias de gastos. Neste verão, Villa Park viu uma grande reformulação, com a saída de vários jogadores de destaque para manter as contas equilibradas enquanto o clube investia em talentos mais jovens e de grande potencial.

Emery insiste que não se incomoda com a impossibilidade de simplesmente gastar mais que seus rivais e aceita o desafio de desenvolver um elenco renovado. “Todos os anos precisamos vender alguns jogadores, mas também contratamos jogadores com potencial. Fizemos contratações depois das vendas. Este verão foi um pouco diferente: vendemos mais do que costumamos vender. Contratamos jogadores mais jovens e em maior número do que antes. É preciso tempo para que eles entendam o que exigimos”, explicou o técnico.

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Um projeto de longo prazo para o Aston Villa

O projeto na região de West Midlands vai além do elenco principal, com investimentos significativos direcionados à infraestrutura do clube. Os planos de reformar Villa Park e ampliar a capacidade para 50.000 pessoas são centrais na estratégia da diretoria para aumentar a receita e competir com a elite. Emery está totalmente alinhado com essa abordagem paciente e reconhece que o Aston Villa precisa trabalhar de forma mais inteligente que seus rivais para diminuir a distância para os primeiros colocados.

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“Não estou frustrado. Gosto de montar equipes, de observar os jogadores individual e coletivamente para ver como evoluem. Às vezes, gostaria de contratar os melhores jogadores do mundo! Mas aceito nossa situação e nossa capacidade. O clube, porém, está fazendo um trabalho enorme em muitas áreas dentro do nosso orçamento. O próximo passo é Villa Park e a capacidade para 50.000 pessoas. Estamos avançando na direção certa, buscando ser inteligentes e talvez trabalhar ainda mais do que outros clubes”, acrescentou Emery.

Elogios a Maresca e à máquina do Manchester City

De olho no fim de semana, Emery elogiou bastante o trabalho de Enzo Maresca desde que assumiu o comando no lugar de Pep Guardiola. A transição parece ter ocorrido sem dificuldades, com o Manchester City três pontos à frente dos demais no topo da Premier League. Emery acredita que a inteligência tática de Maresca permitiu aos campeões manter a identidade e, possivelmente, se tornar uma equipe ainda mais perigosa à medida que a temporada avança rumo aos meses de inverno.

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“É muito difícil assistir a uma equipe e ver que ela continua jogando da mesma forma que jogava com Guardiola, agora também com Maresca. Maresca é um treinador muito, muito inteligente. Acho que ele pode levá-los a outro patamar”, concluiu Emery.