Unai Emery está perto de assinar novo contrato com o Aston Villa para afastar o interesse do Manchester United

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Unai Emery está perto de assinar um novo contrato de longo prazo com o Aston Villa, em um duro golpe para o Manchester United. O técnico espanhol vinha sendo fortemente ligado ao comando do time em Old Trafford em meio à crescente pressão sobre Michael Carrick, mas agora parece pronto para se comprometer a permanecer no Villa Park.

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Emery está perto de assinar novo contrato com o Villa

Emery está muito perto de assinar um novo contrato com o Villa, segundo o Telegraph. A medida busca encerrar definitivamente o crescente interesse do Manchester United. Emery tem sido amplamente apontado como um dos principais candidatos a substituir Carrick no comando da equipe em Old Trafford.

O espanhol, porém, deve dar um grande impulso ao Villa. Ele pretende assinar uma extensão de longo prazo que vá muito além de seu contrato atual, válido até 2029. Garantir a permanência de Emery representa uma grande vitória para a direção do Villa. Para tirar o ex-técnico do Arsenal do clube, o United teria de pagar quase 20 milhões de libras em multas rescisórias.

Dirigentes do Villa se reúnem para garantir o futuro do clube

Emery teve conversas avançadas com o presidente do Aston Villa, Nassef Sawiris, na quarta-feira, após o confronto do clube pela Champions League em Barcelona. A reunião também contou com a presença do presidente de operações de futebol, Roberto Olabe, e do diretor de operações de futebol, Damián Vidagany.

Um comunicado oficial do clube confirmou o tom positivo das conversas. “O Aston Villa realizou hoje uma importante reunião de trabalho para planejar o futuro do clube e estabelecer as bases de seu projeto esportivo e institucional de longo prazo”, informou.

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“As conversas se concentraram no planejamento conjunto da direção estratégica de longo prazo do clube, com discussões positivas que estabeleceram um compromisso claro para além de 2029 com o desenvolvimento conjunto do clube.”

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Uma transformação completa no Villa Park

Emery revitalizou completamente o Villa desde sua chegada, em outubro de 2022. Durante sua passagem marcante, conquistou o título da Liga Europa e levou o clube à Champions League em duas ocasiões distintas.

Esse sucesso foi sustentado por uma reformulação estratégica do elenco. Apesar de vender seis titulares da equipe que venceu o Freiburg na final da Liga Europa, o Villa e Olabe reconstruíram o time de forma eficiente com dez contratações, incluindo Nicolas Jackson, a contratação mais cara da história do clube.

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A direção do clube pretende manter essa trajetória de crescimento. “O objetivo é claro: construir um Aston Villa ambicioso e competitivo, capaz de enfrentar os maiores desafios e alcançar as maiores conquistas”, declarou. Vidagany e Olabe também negociam a extensão de seus respectivos contratos para dar continuidade ao projeto.

Um fim de semana decisivo para o United

Enquanto Emery se compromete com o futuro do Villa, a situação do comando técnico do United continua bastante instável. Carrick encerrou recentemente uma sequência ruim de nove partidas sem vitória com um triunfo por 3 a 2 sobre a Roma, mas seu futuro segue indefinido. Os dois clubes se enfrentam neste fim de semana. O Aston Villa recebe o Manchester United pela Premier League no domingo.