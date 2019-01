Unai Emery diz que Arsenal não poderá contratar ninguém em janeiro

Técnico dos Gunners ainda comentou sobre a situação de Denis Suarez, do Barcelona, especulado no time de Londres

Unai Emery declarou nessa quinta-feira (10) que o Arsenal não poderá contratar permanentemente nenhum jogador nessa janela de transferências de janeiro. O técnico afirmou que a única possibilidade do elenco dos Gunners ser reforçado nesse período é por meio de empréstimos. Emery ainda disse não saber em qual pé está a situação de Denis Suárez, jogador do Barça especulado no Emirates Stadium.

"Nós não podemos pagar para contratar jogadores. Só podemos adquirir por empréstimo. Eu não sei a respeito da situação dele [Denis Suárez], mas só podemos trazer por empréstimo. Eu sei que o clube está trabalhando para achar jogadores que nos ajudem, mas apenas com essa condição. Eu conheço esses jogadores e sei que são muito bons, mas não podemos contratar", confessou Emery.

Nessa campanha, além de Denis Suárez, o Arsenal tem sido linkado com Ever Banega, do Sevilla e com Miguel Herrera, do Porto, que pode chegar de graça em junho.

Unai Emery também falou sobre a situação de Aaron Ramsey. O galês terá seu contrato expirado no meio desse ano e deve ir de graça para a Juventus, que ofereceu um salário de 7 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões) por ano. Mesmo com a mudança iminente, o treinador destacou o profissionalismo de Ramsey em seus últimos dias como um Gunner.

"Eu digo a ele todo dia que precisamos das performances dele com a gente. Eu fiquei muito feliz com ele no último jogo. Em Blackpool ele pediu para jogar. Ele disse: 'técnico, eu quero jogar'. O futuro dele pertence a ele, a sua família e ao seu agente. Mas todos os dias nos treinamentos ele tem trabalhado muito bem. Eu quero que o foco dele seja o nosso time e esteja no West Ham, no sábado", falou Unai.