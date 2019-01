Unai Emery destaca recuperação psicológica do Arsenal após goleada

O treinador espanhol vibrou com o desempenho na goleada por 4 a 1 sobre o Fulham e também falou sobre mercado de transferências

Se o Arsenal precisava dar uma resposta para os seus torcedores após ter sofrido uma goleada por 5 a 1 para o Liverpool, no último dia 29 de dezembro, o ano de 2019 já começou com uma mensagem de força dos Gunners. A equipe treinada por Unai Emery bateu o Fulham por 4 a 1 nesta terça-feira (01), e segue em busca de entrar no Top-4 da Premier League, que dá vaga para a próxima edição da Champions League.

“Nós queríamos vencer e este resultado vai nos dar confiança. Nós continuamos a pressionar, criar chances, e podemos ficar feliz”, disse o treinador do Arsenal após a goleada válida pela 21ª rodada da Premier League.

Entretanto, apesar do resultado elástico, os Gunners encontraram dificuldades na metade do segundo tempo. Xhaka e Lacazettte haviam colocado o Arsenal na frente, mas Kamara diminuiu e os torcedores presentes ao Emirates Stadium chegaram a temer o pior antes de Ramsey e Aubameyang – artilheiro do campeonato com 14 gols – estufarem as redes.

“É normal que os torcedores fiquem com algumas dúvidas quando está 2 a 1, mas o time continuou a fazer o seu trabalho e jogou o que havíamos planejado. Acho que nós merecemos este resultado. Marcamos com jogadores diferentes e podemos continuar a construir a nossa identidade com os jogadores”.

Atualmente com 41 pontos, a equipe de Unai Emery está apenas a dois pontos do Chelsea, quarto colocado na Premier League. Em sua segunda temporada consecutiva sem participar da Champions League, retornar ao principal certame europeu é o grande objetivo dos londrinos. No entanto, o clube não deverá fazer grandes loucuras para reforçar o elenco neste mercado de transferências de janeiro.

“Vai depender de como o mercado de transferências poderá te ajudar. Apenas se tiverem jogadores que possam nos ajudar em diferentes posições. O clube está de olho”, finalizou Emery.

O Arsenal agora volta a campo no próximo no próximo sábado (05), em duelo contra o Blackpool válido pela FA Cup.