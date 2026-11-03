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O técnico do Aston Villa, Unai Emery, colocou o Barcelona entre os clubes de elite capazes de conquistar a Champions League nesta temporada. O treinador espanhol, que prepara sua equipe para uma visita decisiva ao Camp Nou, admitiu que o Barcelona joga atualmente em um nível que poucos conseguem igualar.

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Emery se prepara para desafio difícil no Camp Nou

O Aston Villa vai à Catalunha na terça-feira para enfrentar o forte Barcelona comandado por Hansi Flick. Antes do confronto europeu, o técnico do clube da Premier League reconheceu abertamente o enorme desafio que espera sua equipe.

Emery destacou a impressionante produção ofensiva dos anfitriões e o sucesso contínuo do clube no cenário continental. O treinador de 55 anos ressaltou que seus jogadores precisarão mostrar muita resistência para suportar a pressão de uma equipe que vive seu melhor momento.

Favoritos à glória europeia

Em conversa com a imprensa antes do confronto, Emery colocou o Barcelona no topo do futebol europeu. Ele afirmou que apenas alguns clubes têm condições de conquistar a Europa nesta temporada.

“Eles são os favoritos para vencer esta competição, considerando a forma atual e o que fizeram na última década”, afirmou Emery. “Podemos contá-los nos dedos de uma mão: cinco equipes, e uma delas é o Barcelona. Se o Barcelona jogar o seu melhor futebol, pode vencer qualquer um. Eles vão nos pressionar muito, e teremos de jogar com muita personalidade.”

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O técnico do Aston Villa também elogiou Lamine Yamal, jovem estrela do Barcelona. “Ele é um jogador especial, e dá para ver que pode acabar se tornando o melhor do mundo”, observou. “Ele precisa melhorar em alguns aspectos, mas pode se tornar um grande jogador.”

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Fantasmas do passado e ameaças no ataque

Além de Lamine Yamal, o técnico visitante destacou a força coletiva do elenco de Flick. Ele citou alguns jogadores importantes que oferecem tanto garra quanto qualidade ofensiva no terço final do campo.

“Rodri dá personalidade à equipe, assim como Raphinha. [Anthony] Gordon é muito rápido, e Pedri e Fermin [Lopez] também contribuem muito no ataque”, acrescentou Emery.

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O próximo jogo também traz lembranças amargas para Emery, que comandava o Paris Saint-Germain quando o Barcelona conseguiu a famosa virada por 6 a 1 nas oitavas de final de 2017. Ao relembrar o gol da vitória de Sergi Roberto nos acréscimos, o espanhol sugeriu que o resultado poderia ter sido diferente com a tecnologia de arbitragem atual. “Muita coisa aconteceu naquele dia; todos sabemos disso. Estou no futebol há muitos anos, e o VAR teria sido muito necessário naquele momento”, concluiu.

Aston Villa busca surpreender na Europa

Agora, o Aston Villa precisa transformar o respeito cauteloso de Emery em um plano tático sólido. Conseguir um resultado positivo na Espanha exigirá uma atuação defensiva impecável e a capacidade de explorar os espaços deixados pelo sistema agressivo do Barcelona.

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Para a equipe de Flick, o objetivo é simples. O Barcelona tentará corresponder aos elogios do técnico adversário e consolidar sua condição de favorito ao título com uma vitória convincente em casa.