Emery se prepara para desafio difícil no Camp Nou
O Aston Villa vai à Catalunha na terça-feira para enfrentar o forte Barcelona comandado por Hansi Flick. Antes do confronto europeu, o técnico do clube da Premier League reconheceu abertamente o enorme desafio que espera sua equipe.
Emery destacou a impressionante produção ofensiva dos anfitriões e o sucesso contínuo do clube no cenário continental. O treinador de 55 anos ressaltou que seus jogadores precisarão mostrar muita resistência para suportar a pressão de uma equipe que vive seu melhor momento.
Favoritos à glória europeia
Em conversa com a imprensa antes do confronto, Emery colocou o Barcelona no topo do futebol europeu. Ele afirmou que apenas alguns clubes têm condições de conquistar a Europa nesta temporada.
“Eles são os favoritos para vencer esta competição, considerando a forma atual e o que fizeram na última década”, afirmou Emery. “Podemos contá-los nos dedos de uma mão: cinco equipes, e uma delas é o Barcelona. Se o Barcelona jogar o seu melhor futebol, pode vencer qualquer um. Eles vão nos pressionar muito, e teremos de jogar com muita personalidade.”
O técnico do Aston Villa também elogiou Lamine Yamal, jovem estrela do Barcelona. “Ele é um jogador especial, e dá para ver que pode acabar se tornando o melhor do mundo”, observou. “Ele precisa melhorar em alguns aspectos, mas pode se tornar um grande jogador.”
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Fantasmas do passado e ameaças no ataque
Além de Lamine Yamal, o técnico visitante destacou a força coletiva do elenco de Flick. Ele citou alguns jogadores importantes que oferecem tanto garra quanto qualidade ofensiva no terço final do campo.
“Rodri dá personalidade à equipe, assim como Raphinha. [Anthony] Gordon é muito rápido, e Pedri e Fermin [Lopez] também contribuem muito no ataque”, acrescentou Emery.
O próximo jogo também traz lembranças amargas para Emery, que comandava o Paris Saint-Germain quando o Barcelona conseguiu a famosa virada por 6 a 1 nas oitavas de final de 2017. Ao relembrar o gol da vitória de Sergi Roberto nos acréscimos, o espanhol sugeriu que o resultado poderia ter sido diferente com a tecnologia de arbitragem atual. “Muita coisa aconteceu naquele dia; todos sabemos disso. Estou no futebol há muitos anos, e o VAR teria sido muito necessário naquele momento”, concluiu.
Aston Villa busca surpreender na Europa
Agora, o Aston Villa precisa transformar o respeito cauteloso de Emery em um plano tático sólido. Conseguir um resultado positivo na Espanha exigirá uma atuação defensiva impecável e a capacidade de explorar os espaços deixados pelo sistema agressivo do Barcelona.
Para a equipe de Flick, o objetivo é simples. O Barcelona tentará corresponder aos elogios do técnico adversário e consolidar sua condição de favorito ao título com uma vitória convincente em casa.