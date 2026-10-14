O Real Madrid conseguiu uma virada histórica e sem precedentes na Liga dos Campeões, ao reverter a desvantagem de 3 a 1 diante da Roma em uma vitória emocionante por 4 a 3, em uma partida marcada por uma reação excepcional nos minutos finais.

O Real Madrid conseguiu marcar três gols consecutivos, com Carlos Espí aos 82:04, Endrick aos 84:40 e Antonio Rüdiger aos 89:47, transformando a desvantagem de dois gols em uma vantagem de um gol.

Segundo estatística publicada pelo "MisterChip", o time merengue precisou de apenas 7 minutos e 43 segundos para completar essa virada, alcançando a remontada mais rápida de uma equipe fora de casa na história da Liga dos Campeões.

Com isso, o Real Madrid quebrou o recorde anterior, que pertencia ao Liverpool, depois que o time inglês precisou de 12 minutos e 48 segundos para reverter a desvantagem diante do Villarreal no confronto entre as duas equipes em 3 de maio de 2022.

O Real Madrid acrescentou mais uma conquista histórica ao seu currículo europeu, ao transformar um jogo que parecia caminhar para a derrota em uma vitória emocionante nos momentos decisivos, garantindo 100% de aproveitamento após duas rodadas.