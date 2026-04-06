Uma vergonha para a França... 24 cartões vermelhos em apenas um jogo!

Em um episódio sem precedentes nos campos amadores franceses, um clássico regional em Morbihan se transformou em um caos total que terminou em uma briga generalizada, com a intervenção da Gendarmeria e a distribuição de 24 cartões vermelhos de uma só vez, num incidente descrito como uma “mancha” na história do futebol local.

De uma partida normal a um caos total

Tudo corria normalmente na partida da segunda divisão regional entre os times Avenir de Guilliers e Indépendant de Moron, que terminou com o placar de 2 a 2.

Mas o apito final não passou de o início de um novo capítulo de caos, depois que uma discussão entre torcedores das duas equipes rapidamente se transformou em uma briga generalizada, na qual participaram jogadores e um dos pais.

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Segundo o jornal “Ouest-France”, o pai de um dos jogadores do Moron invadiu o campo para defender o filho, transformando a discussão em uma violenta briga, com golpes atingindo as cabeças, em meio a um clima de pânico entre os presentes.

Árbitro mostra 24 cartões vermelhos

Em uma tentativa desesperada de controlar a situação, o árbitro recorreu à medida mais extrema possível, mostrando 24 cartões vermelhos aos 27 jogadores que participaram da partida — 13 do Guillier e 11 do Moron —, em uma cena nunca antes vista nos campos franceses.

Testemunhas oculares afirmaram que alguns participantes usaram bastões durante a briga, antes que a Garde Nacional interviesse para conter a situação, quando a briga já havia efetivamente terminado.

Espera-se que a Comissão Disciplinar Regional analise o caso nos próximos dias, em meio a expectativas de punições severas que podem atingir os dois clubes.

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