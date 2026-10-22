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Jamie Carragher fez duras críticas a Bruno Fernandes, chamando o capitão do Manchester United de “uma vergonha absoluta” após um desentendimento público com o técnico Michael Carrick. A repercussão vem depois que o Manchester United sofreu uma humilhante derrota por 4 a 1 para o Como, equipe italiana estreante na Champions League.

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Goleada na Itália expõe tensões no United

A pressão sobre Carrick aumentou drasticamente depois que sua equipe foi dominada no Estádio Giuseppe Sinigaglia. A equipe de Cesc Fabregas, estreante na Champions League, conquistou uma vitória contundente por 4 a 1, impondo ao United sua quinta derrota em 11 jogos em todas as competições.

A frustração veio à tona após a partida, com Fernandes questionando publicamente a organização tática da equipe depois de ser substituído aos 67 minutos. Carrick não poupou palavras na resposta e fez uma crítica direta à dedicação de seus jogadores.

A troca de declarações recebeu duras críticas de comentaristas de televisão. O ex-zagueiro do Liverpool Carragher liderou as críticas ao capitão do United na CBS Sports.

Carragher chama Fernandes de “vergonha absoluta”

A polêmica começou quando Fernandes questionou diretamente a estratégia defensiva da comissão técnica. “Foi uma decisão da comissão não marcar individualmente sob pressão e, às vezes, deixar espaço nas costas”, afirmou o meio-campista. Carrick respondeu rapidamente com uma crítica pouco disfarçada: “Seja qual for o sistema ou a tática que você use, se não correr, se não correr para a frente e não voltar correndo, não vai vencer.”

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Carragher saiu em defesa de Carrick e citou o recente pedido de desculpas de Lisandro Martinez após críticas semelhantes à direção do clube depois de uma derrota para o Atlético de Madrid.

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“Dissemos que Lisandro Martinez passou muito dos limites na semana passada ao criticar a direção acima dele. Bruno Fernandes fazer isso é uma vergonha, de verdade”, declarou. “Ele foi eleito o jogador do ano na temporada passada. Isso aconteceu depois que Michael Carrick se tornou o técnico.

“Ele não teria ganhado esse prêmio sem Carrick, porque Carrick o colocou de volta em sua posição de origem, e então ele teve uma temporada fantástica, porque é um jogador talentoso.

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“Mas, quando você pensa nele como jogador, ele tem talento. Só que, em termos de atitude e da maneira como se comporta, isso não está certo de forma alguma.”

O comentarista então criticou ponto a ponto a dedicação defensiva do capitão. “Ele reagiu assim porque foi substituído e ficou constrangido hoje pelo técnico ao ser tirado de campo”, acrescentou Carragher. “E, quando ele fala de pressionar, seja com marcação individual ou por zona, há anos Bruno Fernandes impede o Manchester United de pressionar porque faz coisas para a torcida.

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“Eu comento jogos do Manchester United e vejo que ele corre para todo lado como uma criança no pátio da escola, para agradar aos torcedores. Todos acham que ele está se esforçando muito. Não está. Ele prejudica o resto da equipe ao fazer isso.”

Getty Images

Problemas profundos afligem clube “apodrecido”

Ampliando a crítica, Carragher apontou um problema sistêmico em Old Trafford e observou que Fernandes já permaneceu no clube por mais tempo do que uma longa lista de técnicos. “Não é curioso? Quantos técnicos ele já teve? Então nenhum técnico do Manchester United tem uma identidade? Em quantos técnicos já estamos na passagem de Bruno Fernandes? Cinco? Eles trocam de técnico a cada temporada... O Manchester United está apodrecido de cima a baixo”, questionou.

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Apesar dos problemas estruturais, o ex-zagueiro reconheceu que a situação de Carrick está se tornando insustentável. “Eu disse antes: não é uma questão de técnico. É uma questão que envolve o clube inteiro”, continuou o ex-jogador do Liverpool sobre o rival. “E quem tem as respostas? Comentamos isso o tempo todo: ‘Talvez precisem trocar o técnico ou fazer isto ou aquilo.’ Será que alguma vez acertamos, de verdade? Porque ninguém parece conseguir acertar.

“Mas veja, não há dúvida de que o técnico precisa ser trocado agora. Isso não pode continuar em um clube da grandeza do Manchester United.”

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Carragher, porém, elogiou a disposição de Carrick para criticar publicamente seus jogadores. “Mas fico feliz que Michael Carrick tenha vindo a público e dito isso sobre Bruno Fernandes, que ele não corre, porque essa equipe não corre”, observou. “E quanto ao que ele fez na temporada passada, ninguém está dizendo que Michael Carrick é um dos maiores técnicos do futebol europeu. Mas ele veio ajudar o clube dele no ano passado, quando estava sem trabalho. Ele chegou e fez um trabalho incrível.

“E o Manchester United está na Champions League por causa de Carrick. Foi ele quem colocou o time lá. O clube recebeu mais 100, 150 milhões de libras porque ele conseguiu essa classificação.

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“Ninguém achava que ele conseguiria chegar à Champions League na temporada passada. Então sinto um pouco por ele. Ele ama o clube, é uma figura lendária como jogador, mas obviamente as coisas não estão dando certo para ele como técnico, e isso precisa mudar.

“Mas estou encantado por ele ter tirado [Fernandes] de campo e por ter dado uma pequena resposta à imprensa, porque é disso que alguns daqueles jogadores precisam.”

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Teste decisivo na Premier League contra o Bournemouth





Getty Images





O United tem pouco tempo para lamentar a humilhação na competição europeia antes de receber o Bournemouth pela Premier League neste domingo.

Com cinco derrotas nesta temporada e um empate recente contra o Leeds, o compromisso no campeonato nacional ganha enorme importância. Qualquer resultado abaixo de uma vitória convincente em Old Trafford pode levar a direção a trocar rapidamente de técnico.