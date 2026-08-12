Uma verdadeira joia: Mourinho descobre um novo foguete no Real Madrid

Alexis Seria é considerado a joia do Real Madrid, o destaque do período de preparação da equipe merengue, tendo em vista o desempenho que apresentou nos jogos amistosos preparatórios para o início da nova temporada.

Seria provocou uma revolução em Valdebebas em apenas 7 meses. Ele chegou ao Real Madrid em janeiro passado e começou sua trajetória com o Castilla, antes de aparecer com a equipe principal durante o período de preparação e encantar o treinador português José Mourinho com sua atuação.





O jornal "As" comentou sobre o talento de Seria, afirmando: "Um ponta-direita de 18 anos, que possui grande habilidade e brilha pela ponta-esquerda. Um exímio driblador e, acima de tudo, incrivelmente ousado".

E acrescentou: "Marcou em sua primeira partida com a equipe juvenil (Juvenil A) e, em seguida, marcou outro gol em sua segunda partida com o Real Madrid (Real Madrid C). E com o Castilla marcou o mesmo gol em sua primeira partida como titular, depois de ter dado uma assistência decisiva em sua estreia".

E prosseguiu: "Construiu sua trajetória com solidez na segunda metade da última temporada, tornando-se por fim um jogador titular na equipe reserva. E na destacada equipe juvenil que conquistou o título da Liga dos Campeões da UEFA de Juvenis pela segunda vez com Valdebebas. No total, incluindo o período em que jogou pela equipe sub-18, marcou 10 gols e deu 8 assistências decisivas em cinco meses. É uma verdadeira joia".

O jornal completou sobre Alexis Seria: "Um jogador que Mourinho agora desfruta. Ele o viu nas primeiras sessões de treinamento, enquanto a equipe principal ainda estava em fase de adaptação, e conseguiu passar pelo processo de seleção. Tem o potencial da equipe principal, tem algo, algo que cativou Mourinho".



