“Uma velha ridícula”... A mãe de Mac Allister causa indignação entre os argentinos antes do confronto contra a Inglaterra

A atitude da mãe de Alexis Mac Allister provocou a indignação dos torcedores argentinos antes do confronto contra a Inglaterra, amanhã, quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Silvina Rella, que se mudou para a Inglaterra com o filho em 2020, quando ele começou a jogar pelo Brighton, não participou das animadas canções que se espalharam amplamente pelo torneio.

Torcedores e jogadores entoam a música “Quem não pula é inglês”, enquanto os jogadores dançam no vestiário ao som de canções sobre as Ilhas Malvinas e Diego Maradona.

Os torcedores da Argentina se prepararam para a partida das semifinais na quarta-feira com seu grito de guerra favorito: “Quem não pula é inglês”.

Vídeos de milhares de torcedores fazendo barulho e criando uma onda humana se espalharam pela internet durante a fase de grupos e desde a vitória nas quartas de final contra a Suíça.

Mas Silvina não exagera ao falar dessa rivalidade — que se estende por décadas, desde a Guerra das Malvinas, passando pelo gol de Diego Maradona com a mão, até as partidas acirradas de 1998 e 2002.

E explicou, segundo o jornal “The Sun”: “O que aconteceu comigo foi que eu tinha uma imagem um tanto negativa da Inglaterra no que diz respeito a morar lá, por causa do frio e da falta de sol”.

E continuou: “Eu dizia que nunca deveríamos ir para a Inglaterra, mas agora que fui para lá, tudo mudou. Até mesmo a maneira como vejo as pessoas”.

E completou: “Eu achava que encontraria pessoas frias, mas elas são extremamente educadas e respeitosas; nos receberam com grande cordialidade e nos trataram da melhor maneira possível”.

Assim como o técnico Lionel Scaloni, ela se distancia da disputa entre os dois países.

Silvina continuou: “A questão na Inglaterra está, de certa forma, ligada à nossa história em relação às Ilhas Malvinas/Falkland, e o que Scaloni disse é que se trata apenas de um jogo de futebol. Minha neta nasceu na Inglaterra”.

E acrescentou: “Por isso, quando todos dizem: ‘Quem não pular é inglês’... eu fico sentada e não posso dizer o mesmo. Nesse sentido, não concordo com isso”.

A recusa de Silvina em se deixar levar pela tensão gerou descontentamento entre os fãs em seu país, onde a reação a uma postagem no site X, feita pelo site de notícias argentino Info BAE, atraiu milhares de comentários, a grande maioria deles negativos.

Essas críticas variaram entre reprovações ao que os fãs consideraram lealdades conflitantes e até mesmo ofensas explícitas.

Alguém escreveu nas redes sociais: “Velha ridícula”, e outro disse: “Que vergonha para você”.

Um terceiro acrescentou: “Vamos lá, Silvana, pare de fingir que é totalmente inglesa”.

Já Mac Allister também se pronunciou diretamente sobre o assunto.

O astro do Liverpool disse: “Tenho muito respeito por eles (os ingleses) porque estou lá há seis anos até agora, e sempre me trataram muito bem”.

E concluiu: “Do ponto de vista do futebol, não tenho a menor dúvida de que eles querem nos derrotar a qualquer custo, e será uma partida muito difícil; por isso, agora precisamos nos preparar da melhor maneira possível. Com todo o respeito, será uma batalha incrível em campo”.