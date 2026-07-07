Uma única vitória na remontada... A dificuldade em marcar primeiro continua a assombrar o Egito na Copa do Mundo

A dificuldade em manter a vantagem no placar perseguiu a seleção egípcia durante toda a sua trajetória na Copa do Mundo de 2026, que terminou nas oitavas de final com a derrota para a Argentina.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo após uma derrota em um jogo alucinante contra a Argentina, atual campeã, por 3 a 2, na noite desta terça-feira, no Estádio Atalanta, pelas oitavas de final da competição.

Os Faraós abriram o placar com dois gols aos 15 e 67 minutos, marcados por Yasser Ibrahim e Mustafa Zico, enquanto Cristian Romero fez o primeiro gol da Argentina aos 79 minutos, e Lionel Messi empatou aos 84.

Aos 90+2, Enzo Fernández marcou o gol da vitória decisiva para o Tango, levando a Argentina às quartas de final da Copa do Mundo, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia, marcado para esta terça-feira à noite.

A seleção egípcia disputou cinco partidas na Copa do Mundo de 2025 e conquistou uma única vitória, contra a Nova Zelândia (3 a 1), na segunda rodada da fase de grupos.

Essa única vitória veio após a equipe estar perdendo por 1 a 0, quando os Faraós conseguiram virar o jogo ao marcar três gols.

No entanto, nas outras partidas, a seleção egípcia chegou a abrir o placar, mas não conseguiu garantir a vitória no final. Isso aconteceu pela primeira vez na partida contra a Bélgica, quando os Faraós abriram o placar, mas o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Na terceira partida da fase de grupos, o mesmo cenário se repetiu contra o Irã, quando a seleção egípcia abriu o placar, mas o jogo terminou em empate (1 a 1).

E nas oitavas de final contra a Austrália aconteceu o mesmo: a seleção egípcia abriu o placar, mas sofreu o gol de empate, antes que a equipe do técnico Hossam Hassan saísse vitoriosa nos pênaltis.