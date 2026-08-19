Uma única foto revela tudo: o que está acontecendo com Julián Álvarez no Atlético de Madrid?

O Atlético de Madrid considerou o caso de Julián Álvarez praticamente encerrado desde o primeiro momento em que estourou, e isso foi confirmado pelas duas aparições públicas de Miguel Ángel Gil Marín, diretor-executivo do clube, para fechar a porta de forma categórica.

Apesar da enxurrada contínua de informações diárias sobre o interesse do Barcelona, a realidade indica que o Atlético de Madrid não recuou nem um centímetro de sua posição; desde o início, nada mudou.

Foi o que disseram todos os que se envolveram no caso, começando por Mateu Alemany, diretor de futebol do clube, em conversas privadas, passando pelas aparições públicas de Enrique Cerezo e Gil Marín, os dois principais dirigentes do clube, além do próprio Diego Pablo Simeone. Todos falaram a mesma língua.

Multa rescisória impede o sonho do Barcelona

O contrato de Julián com o Atlético de Madrid se estende até 2030 e inclui uma multa rescisória astronômica no valor de 490 milhões de euros, e, a menos que o Barcelona pague essa quantia, ele não sairá.

O Atlético de Madrid já havia declarado que não negociaria com o clube catalão, dada a forma como eles lidaram com toda a situação. No estádio Wanda Metropolitano, ficou claro que a questão ultrapassou os aspectos esportivos e se tornou um assunto pessoal.

E para entender isso, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", é preciso voltar ao que aconteceu na temporada passada, às vésperas dos jogos da Copa do Rei e da Liga dos Campeões entre as duas equipes, com declarações do Barcelona por meio de Deco, Laporta e Araújo que abalaram a estabilidade tanto do jogador quanto do Atlético.

E o mais importante é que as atitudes das pessoas próximas ao jogador incomodaram profundamente a diretoria dos Rojiblancos, assim como a oferta do Barcelona foi muito inferior em termos de valor e condições em comparação com o que o Atlético ofereceu para demonstrar seu compromisso com Julián.

Com base nisso, e com essa porta definitivamente fechada para o Barcelona e o restante dos clubes europeus, parece que o atacante argentino encarou a realidade: quatro longos anos restantes em seu contrato até 2030.

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O descontentamento da "Aranha" vem à tona

O próprio jogador fez questão de demonstrar seu descontentamento durante os nove dias que passou treinando com o restante da equipe. Apareceu de barba raspada, numa imagem que ninguém havia visto desde sua chegada à Espanha, calado e abatido, e cada sessão de treino era uma oportunidade para mostrar sua insatisfação.

E a foto oficial do jogador, publicada na quarta-feira, 19 de agosto, foi a oportunidade que a "Aranha" não deixou escapar para mostrar a todos seu estado. Sua imagem com uma expressão muito séria chamou a atenção nas redes sociais, um contraste gritante com as fotos das duas temporadas anteriores, que mostraram Julián bastante sorridente, o que torna o contraste ainda mais evidente e confirma que o argentino vive um estado de insatisfação dentro dos muros do Wanda Metropolitano.