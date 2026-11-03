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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Uma única decisão no Al-Hilal e no Al-Nassr: como os clubes sauditas lidaram com o adiamento surpreendente da Roshan?

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Os dois clubes de Riade de mãos dadas

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, e seu colega do Al-Nassr, o australiano Ange Postecoglou, tomaram uma mesma decisão para lidar com o adiamento repentino das partidas da Saudi Pro League.

A Confederação Asiática de Futebol anunciou, na manhã de terça-feira, o adiamento da Copa da Ásia, que estava marcada para começar em janeiro de 2027, passando a ser disputada a partir de dezembro do mesmo ano.

Imediatamente após a decisão, a liga da Saudi Pro League anunciou o adiamento da 13ª rodada, que estava prevista para o período de 5 a 7 de novembro deste ano, para uma data posterior, depois que passou a haver tempo suficiente, sem necessidade de concentrar as partidas.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, decidiu conceder aos jogadores um descanso de 10 dias, após o término da partida contra o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões da AFC Elite.

O Al-Hilal venceu o Shabab Al-Ahli pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu os dois times na noite de terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riad, pela quarta rodada da fase de liga do torneio asiático.

O mesmo se repetiu no Al-Nassr, onde o jornalista saudita Abdulaziz Al-Osaimi confirmou que Postecoglou também concedeu aos jogadores um longo descanso de 9 dias.

Já no Al-Ittihad, o treinador alemão Jens Wissing limitou-se a conceder aos jogadores um descanso de 5 dias, conforme revelou o jornalista saudita Majed Houd.

Vale lembrar que o adiamento das partidas da 13ª rodada da Saudi Pro League concedeu aos clubes sauditas a oportunidade de um longo descanso, já que eles só voltarão a disputar partidas após o fim da próxima data Fifa.

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