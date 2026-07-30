Uma única condição: o Campeonato Espanhol vai aplicar a polêmica regra do Mundial?

Fran Soto, presidente do comitê de arbitragem da Federação Espanhola de Futebol, confirmou que o Campeonato Espanhol não terá a aplicação das pausas para hidratação, exceto em casos específicos, além de revelar uma série de mudanças arbitrais e regulamentares esperadas ao longo da próxima temporada.

Soto explicou, durante entrevista ao programa "El Partidazo", na rádio Cadena COPE, que as pausas para resfriamento, que foram uma das cenas mais marcantes da Copa do Mundo de 2026, não se tornarão parte fixa das partidas do Campeonato Espanhol, ressaltando que sua aplicação será condicionada apenas ao fato de as temperaturas alcançarem mais de 32 graus Celsius.

O presidente do comitê de arbitragem afirmou que essa condição significa que a maioria das partidas de LaLiga não terá nenhuma interrupção adicional, descartando categoricamente a repetição do cenário da final da Copa do Mundo, que teve uma pausa que se estendeu por 28 minutos.

Soto acrescentou, em tom de brincadeira, que o futebol espanhol continuará sendo "mais romântico" e manterá o tradicional intervalo de 15 minutos entre os dois tempos da partida.

Irritação espanhola

Soto abordou, durante sua fala, a participação dos árbitros espanhóis na Copa do Mundo de 2026, expressando o descontentamento do comitê de arbitragem com a fraca representação espanhola no torneio, depois que Hernández Hernández foi o único árbitro espanhol a apitar uma partida no Mundial.

Soto descreveu o balanço como "extremamente negativo", afirmando existir uma sensação de surpresa e incômodo dentro do setor da arbitragem espanhola, sobretudo porque o nível dos árbitros espanhóis, em sua opinião, não é compatível com a limitação de sua presença no torneio.

Ele apontou que Hernández Hernández, ao lado do árbitro assistente Alejandro, que participou da partida entre Brasil e Haiti, tiveram uma boa atuação, o que confirma — segundo Soto — que a ausência dos árbitros espanhóis não esteve ligada a razões puramente técnicas ou esportivas.

Caso Negreira presente e pedido de reunião com a FIFA

Sobre a possibilidade de o caso Negreira influenciar as decisões da Federação Internacional de Futebol quanto à escolha dos árbitros, Soto não descartou essa hipótese, mas afirmou, ao mesmo tempo, não conhecer os verdadeiros motivos por trás da fraca participação dos árbitros espanhóis.

Ele disse que a ausência de qualquer explicação ligada a critérios arbitrais ou objetivos pode significar a existência de outros fatores fora do gramado, enfatizando que os árbitros espanhóis foram os "mais prejudicados" pelo caso Negreira.

O presidente do comitê de arbitragem revelou que o órgão aguarda a definição de uma data para realizar uma reunião direta com dirigentes da FIFA a fim de obter esclarecimentos oficiais, preferindo o diálogo direto em vez da troca de ofícios ou comunicados à imprensa.

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Mudanças arbitrais e nova tecnologia na próxima temporada

Soto falou sobre um conjunto de alterações que entrarão em vigor na nova temporada, após a aplicação de algumas delas na Copa do Mundo, com destaque para a redução do tempo perdido relacionado às substituições.

Ele explicou que o jogador substituído será obrigado a deixar o campo em um prazo máximo de 10 segundos, e, caso esse tempo seja ultrapassado, a equipe terá de esperar um minuto adicional antes de realizar a substituição seguinte.

Ele também apontou a revisão do protocolo de tratamento dos segundos cartões amarelos, além da adoção da tecnologia da bola conectada a um chip eletrônico para auxiliar na determinação do exato momento utilizado na revisão automática dos casos de impedimento.

Mas Soto pediu cautela quanto à nova tecnologia, esclarecendo que ela ajudará apenas na escolha do intervalo de tempo correto do momento do passe, mas não resolverá todos os problemas técnicos, como as falhas nos sistemas de rastreamento dos jogadores que ocorreram na temporada passada, entre elas a partida entre Atlético de Madrid e Barcelona pela Copa do Rei, quando os árbitros foram obrigados a desenhar as linhas de impedimento manualmente.

Elogio à sua primeira temporada e apelo por compreensão

Apesar de sua crítica à fraca presença espanhola na Copa do Mundo, Soto afirmou estar satisfeito com seu primeiro ano à frente do comitê de arbitragem, elogiando de forma especial a segunda metade da temporada passada na primeira e na segunda divisões.

Ele considerou que as partidas dos playoffs de acesso foram bem-sucedidas e sem interferências da tecnologia do vídeo, além de descrever o acesso de quatro árbitros da segunda divisão à primeira divisão em uma única temporada como um "feito histórico".

O presidente do comitê de arbitragem encerrou sua fala com um apelo por mais compreensão mútua entre árbitros, clubes e torcedores, afirmando que a profissão de árbitro carrega grandes dificuldades e exige uma dose maior de empatia de todas as partes.