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A lendária carreira de Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal pode ter um último capítulo. Apesar de sua recente aposentadoria da equipe nacional, relatos indicam que um jogo de homenagem ao capitão está sendo considerado.

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Uma despedida à altura de uma lenda

A história de Ronaldo com a seleção portuguesa talvez ainda não tenha chegado ao fim. Embora o lendário atacante tenha anunciado oficialmente sua aposentadoria da equipe nacional em 5 de novembro de 2026, cresce a possibilidade de um jogo especial em homenagem a suas contribuições sem precedentes. O vencedor de cinco Bolas de Ouro se despediu após uma carreira de recordes, na qual marcou 146 gols em 234 partidas por seu país.

A possibilidade de uma homenagem oficial continua em aberto, apesar das circunstâncias complicadas de sua saída, segundo A bola.

Embora o foco esteja em uma possível homenagem pela seleção, também há rumores de homenagens separadas envolvendo seus ex-clubes.

Tensões nos bastidores

O momento da aposentadoria de Ronaldo foi fortemente influenciado por um período de atrito entre o jogador e o técnico da seleção, Jorge Jesus. O desentendimento teria começado quando Jesus não colocou Ronaldo em campo durante uma vitória sobre a Noruega.

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Isso ocorreu apesar de um suposto acordo para que o capitão jogasse pelo menos 30 minutos, o que levou Ronaldo a sentir que o técnico havia descumprido sua palavra. Depois do episódio, a relação entre os dois esfriou consideravelmente.

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Apesar da evidente tensão no vestiário, foi esclarecido que o jogador nunca fez qualquer exigência formal em relação ao cargo do técnico. Ronaldo teria recorrido a intermediários para sugerir que ficasse fora dos jogos de novembro, enquanto aumentavam as especulações sobre a comissão técnica. Jesus, porém, havia declarado publicamente que pretendia continuar convocando o veterano.

O caminho para a reconciliação

Para que um jogo de homenagem se torne realidade, todas as partes envolvidas provavelmente precisarão de tempo para que as tensões atuais diminuam. A saída foi, sem dúvida, conturbada. Até a mãe de Ronaldo expressou sua frustração com a forma como o filho foi tratado em seus últimos dias no elenco. Ainda assim, a Federação Portuguesa de Futebol quer garantir que o homem que conduziu Portugal ao título da Eurocopa de 2016 não seja lembrado por um desentendimento com o técnico.

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Organizar uma partida assim exigiria coordenação entre a federação e os representantes do jogador para garantir que suas conquistas, e não as controvérsias recentes, sejam o centro das atenções. O mundo do futebol acompanhará de perto para ver se o homem que redefiniu os recordes de gols por seleções vestirá a famosa camisa vermelha e verde mais uma vez. Seria uma oportunidade para os torcedores se despedirem como merece aquele que mais contribuiu para a seleção.