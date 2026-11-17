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Ex-capitão da Alemanha, Ilkay Gundogan afirmou que não pretende deixar o Galatasaray na próxima janela de transferências de janeiro, apesar de ter tido pouco espaço nesta temporada. O meia de 36 anos jogou apenas 74 minutos até agora, mas segue determinado a conquistar mais títulos na Turquia.

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Meia veterano descarta saída no inverno

Gundogan pôs fim às especulações sobre uma transferência no meio da temporada para fora de Istambul, apesar da dificuldade para jogar regularmente na campanha de 2026/27. O ex-jogador da seleção alemã, pela qual disputou 82 partidas, chegou ao Galatasaray, campeão turco 26 vezes, em setembro de 2025, em uma transferência sem custos e com contrato de dois anos. Antes, marcou 65 gols e conquistou 14 títulos importantes em 358 partidas pelo Manchester City. O Galatasaray lidera a Super Lig com 28 pontos, após vencer seus últimos seis jogos oficiais.

Meia mantém o profissionalismo no banco

Em entrevista ao Sky Sport sobre os poucos minutos em campo durante a sequência de vitórias de sua equipe, Gundogan disse: "No futebol profissional, é preciso ser realista: ninguém fica completamente satisfeito quando joga muito pouco ou não joga. Ao mesmo tempo, estou extremamente feliz pela equipe por estarmos vivendo uma fase tão boa. Toda semana, fico ansioso para entrar em campo."

Ao explicar sua postura nos treinos, ele continuou: "Vim para cá para contribuir com minha experiência depois dos anos que passei na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha. Mas, como profissional, só existe uma maneira de lidar com uma fase assim: manter o profissionalismo e dar o máximo nos treinos todos os dias para que a equipe continue tendo tanto sucesso."

Alemão descarta planos de aposentadoria

Ao afirmar que está "totalmente concentrado na minha condição física e no meu trabalho para estar na forma de que a equipe precisa", o veterano descartou uma saída em janeiro: "Uma transferência no inverno não está nos meus planos agora. Quero comemorar mais títulos com o Galatasaray no próximo verão."

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Embora seu contrato termine em junho de 2027, ele não vai pendurar as chuteiras ao fim da temporada: "O que já posso afirmar com clareza é que quero continuar jogando futebol profissional depois do verão. Sinto que estou em condições físicas absolutamente excelentes neste momento. Quando minha oportunidade surgir de novo, estarei pronto. O resto não depende de mim."

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Gundogan já possui a licença B da UEFA e tem planos de se tornar treinador no longo prazo. No verão, ele havia comentado um possível retorno ao Nurnberg, seu ex-clube : "É claro que consigo me imaginar voltando, em qualquer função. Seja por mais um ou dois anos como jogador, ou talvez como dirigente ou treinador do clube."

Planos de virar treinador ficam para depois da carreira em campo

Apesar dessas declarações feitas no verão, a reportagem afirma que um retorno ao Nurnberg, onde Gundogan jogou entre 2009 e 2011, como jogador é inviável. Em vez disso, o meia passará os próximos meses tentando recuperar sua vaga entre os titulares do Galatasaray, que busca ampliar sua vantagem na liderança da Super Lig após a pausa para as seleções.

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Quando seu contrato terminar no próximo verão, o ex-capitão do City avaliará novas opções para continuar jogando antes de, no futuro, se tornar treinador.