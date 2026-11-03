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Mohamed Saeed
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“Uma tragédia. Sem palavras”: Cristiano Ronaldo lidera homenagens a Jesus de Miguel, atacante do Tenerife que morreu após choque em campo

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Cristiano Ronaldo liderou as manifestações de luto no mundo do futebol após a morte trágica do atacante Jesus de Miguel, do CD Tenerife. O jogador de 30 anos morreu após um grave incidente em campo durante uma partida da segunda divisão espanhola, provocando manifestações de pesar em todo o mundo.

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Ronaldo presta condolências à família De Miguel

O craque do Al-Nassr

manifestou profunda tristeza após a notícia chocante da morte de Jesus de Miguel. O ex-jogador de Real Madrid e Manchester United publicou em sua conta pessoal no Instagram uma mensagem comovente para seus milhões de seguidores. Ronaldo compartilhou uma foto do atacante espanhol acompanhada de uma legenda que refletia o clima de consternação em toda a comunidade do futebol. O lendário atacante,

conhecido pelo impacto que teve no futebol espanhol durante sua passagem por La Liga, juntou-se a muitas outras personalidades para homenagear um colega cuja vida foi interrompida em circunstâncias trágicas.

A mensagem do jogador português foi breve, mas refletiu a gravidade da situação que abalou o mundo do esporte. Nas redes sociais, Ronaldo escreveu: “Uma tragédia. Sem palavras… Muita força para a família. Que ele descanse em paz.” O gesto de um dos maiores jogadores da história destacou a repercussão do incidente, ocorrido durante uma partida da Segunda Divisão entre Tenerife e FC Andorra.

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Choque fatal abala o futebol espanhol

A tragédia aconteceu durante uma partida acirrada no Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez, na noite de segunda-feira. Jesus de Miguel sofreu um choque violento com o goleiro do Andorra, Jesus Owono, quando os dois disputavam uma bola solta nos minutos finais do jogo. O impacto foi forte, e o atacante de 30 anos precisou de atendimento médico imediato em campo.

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Após o choque, De Miguel foi levado ao Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria, em Santa Cruz. Embora o clube tenha inicialmente dado um sinal de esperança ao informar que o jogador estava estável na unidade de terapia intensiva, seu quadro piorou drasticamente durante a noite. O clube das Ilhas Canárias confirmou posteriormente que o atacante morreu na manhã de terça-feira após sofrer uma parada cardíaca.

Tenerife divulga comunicado comovente

O CD Tenerife confirmou oficialmente a notícia por meio de suas redes sociais e expressou a profunda tristeza de todos no clube. O comunicado refletiu a incredulidade e a dor que cercam a equipe: “Devastado pela dor, com um nó na garganta e sem acreditar que isso possa ser verdade, o CD Tenerife lamenta profundamente anunciar a trágica morte de de Miguel Alameda nesta terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 8h.”

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O clube também ressaltou a dor da perda: “Não há palavras de consolo; não há absolutamente nada que possa aliviar essa profunda tristeza. Estamos ao lado de sua família, devastada pela dor, de seus entes queridos e de toda a comunidade tinerfenista, que hoje lamenta esta perda cruel.”

Após o ocorrido, a família do atacante pediu privacidade para viver o luto. O clube compartilhou uma última mensagem em nome dos familiares: “A família de Jesus de Miguel agradece por todas as mensagens de apoio recebidas e pede sinceramente o máximo respeito à sua privacidade nestes momentos terríveis. Descanse em paz.”

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”