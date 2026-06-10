Uma temporada histórica... A Liga Saudita conquista a Ásia ao estilo da "Premier League"

A Liga Saudita Roshen está prestes a fazer história na próxima temporada, após decidir conquistar o continente asiático seguindo o modelo da Premier League inglesa.

A Federação Saudita de Futebol anunciou, nesta quarta-feira, que oito de suas equipes participarão de competições internacionais na próxima temporada, tanto no âmbito asiático quanto no do Golfo.

Os clubes Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Qadsia participarão diretamente da Liga dos Campeões da Ásia, começando pela fase de grupos, enquanto o Al-Ittihad iniciará a competição na fase preliminar, quando enfrentará o Al-Jazira dos Emirados Árabes Unidos.

Por outro lado, o clube Al-Taawoun participará da Liga dos Campeões da Ásia 2, ao lado dos clubes Al-Ittifaq e Neom, que disputam a Liga dos Campeões do Golfo.

Esta temporada será a maior em termos de participação dos clubes da Liga Roshen em competições internacionais, após o aumento do número de clubes sauditas de 3 para 5 na Liga dos Campeões da Ásia e de 1 para 2 na Liga dos Campeões do Golfo.

Essa participação excepcional lembra o domínio da Premier League na temporada passada, bem como na próxima, com nove de seus clubes participando das três competições europeias, um número recorde sem precedentes.

Os clubes Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa e Liverpool participarão da próxima temporada da Liga dos Campeões, enquanto Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace disputarão a Liga Europa, além do Brighton na Liga Conferência.