No próximo domingo, os olhos do mundo estarão voltados para a final da Copa do Mundo, que reunirá Espanha e Argentina em Nova Jersey.

O jornal “Marca” afirmou que, considerando que 52 jogadores têm a chance de disputar a final (26 jogadores na lista de cada time), fica evidente o domínio dos jogadores da La Liga.

Vinte e quatro jogadores atuam na Espanha, o que representa quase a metade, e esse predomínio fica evidente quando se compara com a Premier League, que conta com apenas 13 jogadores.

Há vários fatos interessantes... Apenas três jogadores atuam na Argentina: Otamendi, Montiel e Leandro Paredes.

A representação do Atlético de Madrid e do Barcelona na final é impressionante: a equipe de Diego Simeone conta com 9 jogadores, divididos entre a seleção argentina (5) e a espanhola (4), sendo a mais bem representada na final.

Já o Barcelona, o segundo clube com maior número de jogadores, tem uma história diferente... Todos os seus oito jogadores integram diretamente a seleção de Luis de la Fuente.

Depois desses dois gigantes, vários outros clubes estão representados por três jogadores cada: o Arsenal conta com um trio espanhol (Zubimendi, Raya e Merino), o Athletic de Bilbao também tem três (Onai Alonso, Laporte e Nico), e o Tottenham Hotspur, apesar de sua temporada desastrosa na Premier League, conta com três jogadores (Boro, Kote e Senesi).

Outras equipes apresentam menor participação, como o Inter de Miami (Messi e De Paul), o River Plate (Otamendi e Montiel), o Marselha (Roulet e Facundo Medina) e o Liverpool (McAllister e Víctor Muñoz).

Por outro lado, a maioria das equipes conta com apenas um jogador na partida mais importante da Copa do Mundo, a saber: o Aston Villa com Depo, o Manchester United com Lisandro Martínez, o Lyon com Tagliafico, o Boca Juniors com Paredes, o Chelsea com Enzo Fernández, o Strasbourg com Barco, o Bayer de Leverkusen com Palacios, o Como com Nico Baz, o Real Betis com Luu Celso, a Juventus com Nicolás González, Inter de Milão com Lautaro Martínez, Palmeiras com José Manuel López, Real Madrid com Cocorela, Manchester City com Rodri, Paris Saint-Germain com Fabián Ruiz, Crystal Palace com Perimi, Real Sociedad com Mikel Oyarzabal e Celta de Vigo com Borja Iglesias.

Fraca representatividade dos campeões da Liga dos Campeões

Um dos fatos mais marcantes relacionados a essa lista de jogadores de destaque é a representação limitada das equipes vencedoras da Liga dos Campeões — que supostamente são as melhores do mundo — na final da Copa do Mundo.

Ao analisarmos as últimas dez equipes vencedoras da Liga dos Campeões, verificamos que elas contribuem com apenas cinco jogadores no total: dois do Liverpool (Mac Allister e Victor), Fabián do Paris Saint-Germain, Cocorela do Real Madrid, Rodri do Manchester City e Enzo do Chelsea.