O Barcelona não conseguiu apresentar o lateral português João Cancelo como novo reforço antes do amistoso contra o Al Ahly, do Egito.

O Barcelona recebeu o Al Ahly, do Egito, nesta quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, em partida amistosa válida pelo Troféu Joan Gamper.

Antes do início da partida, o Barcelona apresentou seu novo meio-campista espanhol Rodri, após contratá-lo durante a atual janela de transferências do verão, vindo do Manchester City.

O jornalista espanhol Víctor Navarro disse que o clube catalão também pretendia apresentar o lateral português João Cancelo, o que explicava sua presença no estádio Spotify Camp Nou, apesar de sua contratação não ter sido anunciada oficialmente.

Navarro esclareceu, em uma publicação em sua conta pessoal na rede social X, que Cancelo estava pronto para ser apresentado depois de Rodri, já que vestia a camisa 2 do Barcelona, a mesma que usou na segunda metade da temporada passada.

No entanto, o lateral português acabou deixando o estádio sem ser apresentado, devido à não conclusão dos trâmites de seu registro, e seu companheiro espanhol Lamine Yamal tentou perguntar-lhe o motivo de não ter sido apresentado, mas ele partiu irritado.

Segundo o jornalista espanhol, o Barcelona empenhou todos os seus esforços para fechar a negociação de forma oficial nesta quarta-feira, a fim de apresentar Cancelo antes da partida contra o Al Ahly, mas fracassou nessa tentativa.

Reportagens da imprensa haviam confirmado que o Al Hilal chegou a um acordo com o lateral português para rescindir seu contrato, que iria até o fim da atual temporada, em troca de abrir mão do restante de seus vencimentos.

O jogador de 32 anos atuou pelo Al Hilal desde o verão de 2024, mas ficou de fora da lista de jogadores locais da equipe na temporada passada, o que o levou a decidir se transferir por empréstimo ao Barcelona na segunda metade dela.

Cancelo apresentou bom desempenho com a equipe catalã durante o período de empréstimo e contribuiu para a conquista do título do Campeonato Espanhol, em cima do rival tradicional Real Madrid.