Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Uma surpresa que não se concretizou: Barcelona fracassa na tentativa de escalar Cancelo diante do Al Ahly

Mercado da bola
J. Cancelo
Barcelona x Al Ahly
Barcelona
Al Ahly
Amistosos de clubes
Al-Fayha x Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Campeonato Saudita
Portugal
Espanha
Egito
Arábia Saudita

O lateral português está próximo do clube catalão

O Barcelona não conseguiu apresentar o lateral português João Cancelo como novo reforço antes do amistoso contra o Al Ahly, do Egito.

O Barcelona recebeu o Al Ahly, do Egito, nesta quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, em partida amistosa válida pelo Troféu Joan Gamper.

Antes do início da partida, o Barcelona apresentou seu novo meio-campista espanhol Rodri, após contratá-lo durante a atual janela de transferências do verão, vindo do Manchester City.

O jornalista espanhol Víctor Navarro disse que o clube catalão também pretendia apresentar o lateral português João Cancelo, o que explicava sua presença no estádio Spotify Camp Nou, apesar de sua contratação não ter sido anunciada oficialmente.

Ingressos para os jogos da Liga SauditaCompre seu ingresso agora!

Campeonato Saudita
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Navarro esclareceu, em uma publicação em sua conta pessoal na rede social X, que Cancelo estava pronto para ser apresentado depois de Rodri, já que vestia a camisa 2 do Barcelona, a mesma que usou na segunda metade da temporada passada.

No entanto, o lateral português acabou deixando o estádio sem ser apresentado, devido à não conclusão dos trâmites de seu registro, e seu companheiro espanhol Lamine Yamal tentou perguntar-lhe o motivo de não ter sido apresentado, mas ele partiu irritado.

Segundo o jornalista espanhol, o Barcelona empenhou todos os seus esforços para fechar a negociação de forma oficial nesta quarta-feira, a fim de apresentar Cancelo antes da partida contra o Al Ahly, mas fracassou nessa tentativa.

Reportagens da imprensa haviam confirmado que o Al Hilal chegou a um acordo com o lateral português para rescindir seu contrato, que iria até o fim da atual temporada, em troca de abrir mão do restante de seus vencimentos.

O jogador de 32 anos atuou pelo Al Hilal desde o verão de 2024, mas ficou de fora da lista de jogadores locais da equipe na temporada passada, o que o levou a decidir se transferir por empréstimo ao Barcelona na segunda metade dela.

Cancelo apresentou bom desempenho com a equipe catalã durante o período de empréstimo e contribuiu para a conquista do título do Campeonato Espanhol, em cima do rival tradicional Real Madrid.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google