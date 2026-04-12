Uma surpresa de tirar o fôlego... Ronaldo dá a entender que poderá disputar a Copa do Mundo de 2030!

O astro português Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr saudita, abriu as portas para a possibilidade de continuar nos gramados nos próximos anos, dando a entender que poderia participar da Copa do Mundo de 2030, apesar da idade avançada.

Ronaldo tem atualmente 41 anos, mas continua apresentando um alto nível de desempenho em seu clube, o que o levou a pensar seriamente em prolongar sua carreira no futebol.

O capitão da seleção portuguesa fez declarações marcantes, divulgadas pela conta oficial de Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, no site X: “Não descarto totalmente a possibilidade de jogar na Copa do Mundo de 2030. Se eu continuar marcando gols todas as semanas aos 41 anos, talvez consiga jogar por mais quatro anos”.

A edição de 2030 será disputada no Marrocos, em Portugal e na Espanha, o que pode constituir um incentivo adicional para o “Don” disputar o torneio mundial mais famoso diante da torcida de seu país.

As declarações de Ronaldo geraram polêmica e entusiasmo no meio futebolístico, especialmente porque o jogador continua quebrando recordes e confirmando sua capacidade de competir apesar do passar dos anos, o que torna o sonho de sua participação na Copa do Mundo de 2030 uma possibilidade real, mesmo que pareça difícil.

E ninguém pode ignorar o fato de que Cristiano Ronaldo, estrela do Al-Nassr saudita, é uma das maiores lendas do futebol; como não seria, se ele é o maior artilheiro da história do esporte?

Ronaldo é o exemplo do jogador incansável, que não desiste e não conhece o significado da palavra “desistência”. Onde quer que vá, ele deixa sua marca e rasga as redes adversárias, e não seria estranho que alguns o considerassem o melhor jogador de todos os tempos.

Ronaldo marcou 968 gols ao longo de sua extensa carreira, o que o coloca no topo da lista dos maiores artilheiros do futebol de todos os tempos.

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