A Federação Tunisina de Futebol anunciou oficialmente a nomeação do técnico francês Hervé Renard como novo técnico da seleção tunisina, em substituição a Sabri Lamouchi, numa decisão rápida tomada após a dura derrota sofrida "Águias de Cartago" diante da seleção sueca por 5 a 1 na partida de estreia da equipe na Copa do Mundo de 2026.

Essa decisão faz parte dos esforços da Federação Tunisiana para restaurar a estabilidade técnica da seleção antes do confronto decisivo contra o Japão, partida que determinará em grande parte o futuro da equipe no torneio e suas chances de continuar na competição.

Espera-se que Renard chegue ao México hoje, terça-feira, onde comandará diretamente o primeiro treino da seleção tunisiana, no início de uma missão que parece complexa e exige uma intervenção rápida para restaurar a confiança dos jogadores e corrigir o rumo antes do próximo confronto decisivo.

Nesse contexto, o renomado jornalista francês Romain Molina, que trabalha para a BBC e o jornal britânico “The Guardian”, revelou detalhes importantes sobre o contrato com o técnico francês, confirmando que o acordo foi fechado com apoio direto dos mais altos escalões do Estado tunisiano.

Molina escreveu em suas redes sociais: “A chegada de Hervé Renard foi aprovada no mais alto nível da hierarquia do Estado, onde a decisão foi tomada e o financiamento garantido diretamente pela Presidência da República da Tunísia, que se encarregou de fornecer os recursos financeiros necessários para cobrir seu salário, enquanto a Federação Tunisina de Futebol não assumiu a gestão desse processo”.

Por sua vez, o canal francês “RMC Sport” informou que o técnico francês de 57 anos concordou em comandar a seleção tunisiana até o final da Copa do Mundo de 2026, após negociações rápidas e intensas lideradas pelo presidente da Federação Tunisiana de Futebol após a derrota para a Suécia.

Este desafio representa a terceira participação consecutiva de Renard nas finais da Copa do Mundo, depois de já ter comandado a seleção saudita na edição de 2022, que testemunhou uma das maiores surpresas do torneio, quando levou os “Verdes” à histórica vitória sobre a Argentina por 2 a 1 na fase de grupos.

Renard é considerado um dos treinadores mais experientes em lidar com circunstâncias excepcionais e situações difíceis, tendo construído sua reputação no cenário africano por meio de experiências bem-sucedidas com várias seleções, e alcançou conquistas notáveis, com destaque para o título da Copa Africana das Nações com a seleção da Zâmbia em 2012, antes de repetir o feito com a seleção da Costa do Marfim em 2015.

A torcida tunisiana espera que o experiente técnico francês consiga transmitir sua vasta experiência à seleção nos próximos meses e que consiga devolver o ânimo e a confiança às “Águias de Cartago”, a fim de reavivar as esperanças de superar as consequências do início difícil e recuperar o equilíbrio antes do esperado confronto contra o Japão na Copa do Mundo de 2026.