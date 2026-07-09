Uma surpresa bombástica... O Real Madrid está de olho no ex-jogador do Al-Nassr!

Reportagens da imprensa indicaram que o Real Madrid se interessou por um dos ex-jogadores do Al-Nassr saudita, com vistas a contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão.

Nos últimos dias, o Al-Nassr anunciou a saída de seu jogador croata Marcelo Brozović, depois que a diretoria decidiu não renovar seu contrato, encerrando assim sua trajetória no “Al-Alamy” e tornando-o jogador sem vínculo, disponível para qualquer clube sem custo de transferência.

De acordo com o renomado jornalista Sasha Tavoleri, nos últimos dias um dos dirigentes do Real Madrid entrou em contato com o agente de Brozović para se informar sobre sua situação atual e saber até que ponto ele estaria interessado em viver uma nova experiência com o clube real na próxima temporada.

Tavoleri esclareceu que as conversas ainda não chegaram à fase de negociações oficiais, mas se enquadram na etapa de coleta de informações e avaliação das opções disponíveis para a diretoria do Real Madrid para a posição de meio-campista.

Ele destacou que a ideia de contratar Brozović está despertando interesse nos bastidores do Real Madrid, especialmente devido à vasta experiência que o jogador possui no cenário europeu, após anos de sucesso no Inter de Milão, da Itália, antes de se transferir para a Liga Saudita.

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Ele acrescentou que o clube espanhol está analisando a possibilidade de oferecer a ele um contrato de apenas uma temporada, já que se trata de um jogador sem vínculo e capaz de apresentar soluções técnicas rápidas sem a necessidade de pagar uma taxa de transferência.

Além disso, o jornalista confiável confirmou que Prozorović conta com a admiração do português José Mourinho, novo técnico do Real Madrid.

Essas notícias representam uma grande surpresa, especialmente porque a política dos clubes europeus tem como objetivo principal reduzir a média de idade, e Prozović tem atualmente 33 anos.