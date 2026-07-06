Parece que o clube saudita Al-Ittihad está prestes a enfrentar uma nova fase difícil, já que a maioria das previsões aponta para que o “Al-Amid” não consiga atingir as expectativas na próxima temporada.

Ainda não ficou claro o destino do clube Al-Ittihad em relação ao novo técnico, mas há reportagens na imprensa que confirmam que o alemão Jens Wessing, técnico do time japonês Gamba Osaka, pode assumir o comando técnico.

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O jornalista saudita Khaled Al-Shneif afirmou em declarações no seu programa “Dorina Ghair”: “O Al-Ittihad está prestes a enfrentar mais uma temporada desastrosa; para mim, isso é um fato confirmado”.

E acrescentou: “A torcida do Al-Ittihad deve se preparar para a situação que se avizinha, pois a situação dentro do clube é extremamente difícil, a menos que aconteça um milagre financeiro”.

O Al-Ittihad havia demitido seu técnico português, Sérgio Conceição, ao final da temporada, já que ele não conseguiu conquistar nenhum título e ficou apenas em quinto lugar.



