Uma surpresa bombástica... A Federação Saudita se aproxima de uma estrela marroquina

O Al-Ittihad iniciou novas negociações no mercado de transferências de verão em busca de reforçar o meio-campo com um jogador que possua experiência internacional e capacidade de fazer a diferença, no âmbito dos esforços da diretoria para preparar a equipe da melhor maneira possível antes do início da próxima temporada.

De acordo com reportagens turcas, o clube saudita tem um dos principais astros do futebol marroquino entre suas prioridades neste momento, em meio à expectativa sobre o desfecho das negociações entre as partes envolvidas.

O canal turco “lue” informou que a diretoria do Al-Ittihad se prepara para apresentar uma proposta oficial ao clube Fenerbahçe com o objetivo de contratar o meio-campista marroquino Sofiane Amrabat.

O canal acrescentou que o valor da oferta esperada chega a 20 milhões de euros, em uma iniciativa que reflete a seriedade do Al-Ittihad em fechar o negócio durante a atual janela de transferências.

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Os relatos indicam que a transferência de Amrabat para a Liga Roshen só será possível caso o Fenerbahçe e o jogador aceitem a oferta apresentada pelo clube saudita, já que as negociações ainda estão em fase inicial.

Amrabat é considerado um dos principais meio-campistas marroquinos dos últimos anos, depois de ter chamado bastante a atenção durante suas atuações pela seleção marroquina, especialmente na Copa do Mundo de 2022, antes de dar continuidade à sua carreira profissional nos campos europeus.

Caso o Al-Ittihad consiga fechar a negociação, o time contará com um jogador que possui vasta experiência nos palcos internacionais e europeus, o que está alinhado com o desejo do clube de reforçar seu elenco com jogadores capazes de competir tanto no cenário nacional quanto no continental durante a nova temporada.