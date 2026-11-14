Zidane mantém posição firme sobre o papel de Zaire-Emery no meio-campo

O debate sobre a configuração defensiva da França se intensificou após a decepcionante derrota por 3 a 1 para a Itália, no San Siro. Na partida pela Liga das Nações, os laterais franceses tiveram muitas dificuldades, o que levou muitos a questionar por que Zaire-Emery permaneceu no banco de reservas sem entrar em campo. A promessa do PSG já atuou bem como lateral-direito pelo clube durante as ausências de Achraf Hakimi, mostrando ter a disciplina tática necessária para a função. Zidane, porém, descartou rapidamente a possibilidade de repetir a experiência na seleção antes do próximo jogo contra a Turquia.

“Prefiro ver Warren pelo centro, no meio-campo, em sua posição habitual”, explicou o técnico da França em entrevista coletiva no sábado. Ele ressaltou que não há um plano tático específico nem qualquer “diferença” na maneira como administra jogadores versáteis como Bradley Barcola ou Rayan Cherki. Zidane deixou claro que considera haver opções específicas para os lados do campo: “Temos quatro jogadores pelos lados, fazemos a escolha com base nos jogadores e temos dois pelo lado direito, dois pelo lado esquerdo. Se Warren jogar, será no meio-campo. Quero vê-lo nessa posição. Não há nada calculado nisso, não estou tentando blefar.”

A crise crescente na lateral direita

A recusa em aproveitar a versatilidade de Zaire-Emery ocorre em um momento em que as opções da França para o lado direito da defesa parecem cada vez mais escassas. A seleção sofreu um revés com a baixa de Pierre Kalulu, que obrigou Zidane a convocar Sael Kumbedi, de 21 anos, atualmente na segunda divisão alemã. Malo Gusto, um dos poucos especialistas disponíveis ao lado de Jules Kounde, que foi adaptado à posição, teve uma noite para esquecer em Milão.

Em contraste, Zaire-Emery tem sido um exemplo de regularidade no PSG ao longo da temporada 2025-2026. É o jogador mais utilizado por Luis Enrique, com impressionantes 4.224 minutos em partidas oficiais. Sua segurança em diferentes setores fez dele um dos favoritos do gigante parisiense, mas, pela seleção, continua sendo um “campeão do banco de reservas”, com apenas 13 partidas disputadas. Apesar de estar sempre entre os relacionados, ainda não jogou um minuto sequer sob o comando de Zidane.

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Muito em jogo na classificação pela Liga das Nações

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A pressão sobre Zidane para encontrar uma fórmula vencedora aumenta à medida que a França vai a Bordeaux para um confronto decisivo com a Turquia. Para garantir uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações sem depender do resultado de Bélgica x Itália, a campeã mundial de 2018 precisa de pelo menos um empate. Uma derrota pode resultar em uma eliminação desastrosa na fase de grupos, cenário que colocaria o início do trabalho de Zidane sob forte escrutínio.

Enquanto o debate sobre a lateral direita continua, o foco permanece no desempenho coletivo necessário para superar uma resistente seleção turca. Zaire-Emery provavelmente ficará no banco de reservas mais uma vez, a menos que Zidane decida renovar um meio-campo que pareceu lento na derrota do meio de semana.