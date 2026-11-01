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O capitão do Bayern de Munique, Joshua Kimmich, voltou a jogar em meio à emoção no empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund, no Der Klassiker de sábado, após uma perda pessoal. Kimmich pediu união total do elenco enquanto o Bayern enfrenta um período difícil, marcado por lesões e por uma ausência à beira do campo.

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Kimmich volta e capitaneia o Bayern em clássico eletrizante

Joshua Kimmich voltou ao time titular do Bayern de Munique para ser o capitão no empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund, no Allianz Arena. O meio-campista havia desfalcado o Bayern nos três jogos anteriores devido à perda de um familiar próximo.

Kimmich atuou no centro do meio-campo ao lado de Aleksandar Pavlovic, trazendo segurança à equipe e qualidade nas bolas paradas.

Apesar de sua influência, Fabio Silva marcou o gol de empate aos 90 minutos e impediu o Bayern de conquistar os três pontos.

Capitão fala sobre período pessoal difícil

Após o apito final, Kimmich admitiu que voltar a campo representou um grande desafio mental. “Foi uma semana muito difícil. Estou feliz por estar de volta a campo”, revelou Kimmich.

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“Independentemente do resultado, é preciso dizer que estamos passando por um momento difícil.”

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“Agora é a hora de mostrar se somos uma equipe. Precisamos permanecer unidos”, ressaltou o jogador da seleção alemã.

Kimmich considera empate injusto diante do domínio do Bayern

Kimmich deu a assistência para o gol de Dayot Upamecano em uma cobrança de escanteio curto, mas considerou que o Bayern merecia muito mais pelo controle que teve da partida. “Acho que esse foi o nosso terceiro empate. O jogo de hoje não precisava terminar assim. Especialmente quando se vê o que aconteceu no segundo tempo, não acho que o empate seja justo”, afirmou Kimmich.

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“Mas às vezes é assim no futebol. O Dortmund não desistiu e seguiu na disputa até o fim.”

“No fim das contas, precisamos aceitar o ponto, embora, obviamente, devêssemos ter vencido”, acrescentou.

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Bayern volta as atenções para viagem pela Champions League

Apesar da frustração com o gol sofrido no fim, o Bayern segue na liderança da Bundesliga, à frente do Dortmund pelo saldo de gols.

Kimmich e seus companheiros precisam mudar o foco imediatamente enquanto se preparam para viajar à Espanha.

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