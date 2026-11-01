Kimmich volta e capitaneia o Bayern em clássico eletrizante
Joshua Kimmich voltou ao time titular do Bayern de Munique para ser o capitão no empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund, no Allianz Arena. O meio-campista havia desfalcado o Bayern nos três jogos anteriores devido à perda de um familiar próximo.
Kimmich atuou no centro do meio-campo ao lado de Aleksandar Pavlovic, trazendo segurança à equipe e qualidade nas bolas paradas.
Apesar de sua influência, Fabio Silva marcou o gol de empate aos 90 minutos e impediu o Bayern de conquistar os três pontos.
Capitão fala sobre período pessoal difícil
Após o apito final, Kimmich admitiu que voltar a campo representou um grande desafio mental. “Foi uma semana muito difícil. Estou feliz por estar de volta a campo”, revelou Kimmich.
“Independentemente do resultado, é preciso dizer que estamos passando por um momento difícil.”
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“Agora é a hora de mostrar se somos uma equipe. Precisamos permanecer unidos”, ressaltou o jogador da seleção alemã.
Kimmich considera empate injusto diante do domínio do Bayern
Kimmich deu a assistência para o gol de Dayot Upamecano em uma cobrança de escanteio curto, mas considerou que o Bayern merecia muito mais pelo controle que teve da partida. “Acho que esse foi o nosso terceiro empate. O jogo de hoje não precisava terminar assim. Especialmente quando se vê o que aconteceu no segundo tempo, não acho que o empate seja justo”, afirmou Kimmich.
“Mas às vezes é assim no futebol. O Dortmund não desistiu e seguiu na disputa até o fim.”
“No fim das contas, precisamos aceitar o ponto, embora, obviamente, devêssemos ter vencido”, acrescentou.
Bayern volta as atenções para viagem pela Champions League
Apesar da frustração com o gol sofrido no fim, o Bayern segue na liderança da Bundesliga, à frente do Dortmund pelo saldo de gols.
Kimmich e seus companheiros precisam mudar o foco imediatamente enquanto se preparam para viajar à Espanha.
O Bayern enfrenta o Atlético de Madrid em um grande duelo da Champions League na noite de terça-feira.