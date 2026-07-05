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Muhammad Sharaf Eldeen

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“Uma seleção muito forte”... Jornais franceses tiram o chapéu para o Marrocos antes do tão aguardado confronto

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
França
Marrocos
EUA

Os Leões do Atlas causaram grande impacto nas oitavas de final

O aguardado confronto entre Marrocos e França, na próxima quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, ganhou destaque nas manchetes dos jornais e na mídia francesa, após a classificação das duas seleções: com a vitória dos Leões do Atlas sobre o Canadá (3 a 0) e a vitória apertada dos Gauchos sobre o Paraguai (1 a 0).

A maioria das reportagens concordou que a partida será um dos confrontos mais acirrados do torneio, demonstrando claro respeito pelo que a seleção marroquina conquistou, que continuou a consolidar sua posição como uma das principais seleções do mundo nos últimos anos.

A manchete principal do jornal “L’Équipe” dizia: “França supera o Paraguai com dificuldade... e se junta ao Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo”.

O jornal também destacou outra manchete que dizia: “Os Gauleses sobre o Marrocos, seu próximo adversário nas quartas de final: uma seleção muito forte”.

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O jornal também citou o técnico da França, Didier Deschamps, que afirmou: “O Marrocos prova ser uma seleção muito boa; chegar às quartas de final da Copa do Mundo não é por acaso”.

Além disso, o “L’Équipe” destacou as declarações de Bradley Barcola, William Saliba e Ryan Sharqi, que descreveram a seleção marroquina como “uma equipe muito forte”.

Já na “Rádio Monte Carlo”, a manchete principal foi: “França supera a armadilha do Paraguai… e enfrenta o Marrocos nas quartas de final”.

A emissora francesa descreveu a partida como uma repetição da semifinal da Copa do Mundo de 2022, na qual a França venceu por 2 a 0, ressaltando que ambas as seleções chegaram a esta fase sem nenhuma derrota no torneio.

A força crescente do Marrocos

O jornal “Le Monde” escolheu a manchete: “Copa do Mundo de 2026: França e Marrocos se enfrentam nas quartas de final”.

Em sua cobertura, o jornal destacou o aspecto competitivo e histórico da partida, descrevendo-a como um confronto direto entre duas seleções que vivem um momento excepcional.

Além disso, destacou que a França chegou às quartas de final com dificuldade contra o Paraguai, enquanto o Marrocos avançou após uma atuação convincente contra o Canadá, afirmando que a seleção marroquina continua se afirmando como uma potência africana em ascensão no cenário mundial.

O jornal “Ouest-France” publicou a manchete: “França x Marrocos... um dos confrontos mais esperados”.

O jornal destacou a dimensão emocional e histórica da partida, observando que a mídia marroquina comemorou a classificação e começou cedo a falar sobre o confronto esperado, descrevendo o encontro como um dos jogos mais aguardados do torneio, devido ao seu simbolismo e à história comum entre as duas seleções.

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