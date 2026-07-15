Uma segunda chance para o astro do Real Madrid... Mourinho dá um “sopro de vida” à contratação de 58 milhões

O jogador do Real Madrid teve uma segunda chance de salvar sua carreira no clube, na próxima temporada, após as críticas que recebeu na temporada passada.

A contratação do português José Mourinho para comandar o Real Madrid na nova temporada representou um novo fôlego para o jogador, que passou por momentos difíceis nos últimos meses.

De acordo com o jornal “AS”, Dean Hooysen inicia sua segunda temporada como jogador do Real Madrid; a primeira foi bastante instável: no início, ele impressionou a torcida madrilenha, mas depois perdeu a confiança deles e sua vaga de titular no time.

Após a decepção de não ter sido convocado para a Copa do Mundo, ele precisa urgentemente recuperar seu melhor nível. Por isso, a chegada do português José Mourinho representa uma nova oportunidade para ele provar sua capacidade de liderar a defesa.

O clube investiu uma quantia enorme nele há um ano, gastando 58 milhões de euros para contratar o futuro zagueiro central da Espanha. Na Copa do Mundo de Clubes, ele começou a brilhar sob o comando de Xabi Alonso e garantiu uma vaga como titular na equipe.

A alegria da torcida do Real Madrid foi imensa, pois, com apenas 20 anos, ele jogou como um veterano, em uma posição em que a experiência é fundamental.

Aos poucos, os erros fizeram com que ele perdesse a confiança em seu desempenho, e seu pior momento ocorreu na 24ª rodada da La Liga, quando cometeu um pênalti desnecessário contra o Real Sociedad, o que provocou vaias da torcida.

Mas algo mudou nele após aquele jogo, e ele passou a correr menos riscos. Seus passes precipitados, o medo de ser expulso e a perda de controle da bola eram fatores que provocavam descontentamento entre os presentes no Estádio Santiago Bernabéu sempre que ele tocava na bola.

No entanto, a adoção de um estilo de jogo mais cauteloso ajudou-o a recuperar gradualmente a autoconfiança. Na partida contra o Manchester City, ele voltou a apresentar um desempenho excelente, completando 86 passes de um total de 90 (com 96% de precisão). Em seguida, ele brilhou novamente no clássico da Liga no Estádio Santiago Bernabéu, onde foi o jogador da equipe da casa que mais deu passes e distribuiu a bola. Embora não tenha apresentado um desempenho excepcional, ele manteve um bom nível de atuação durante toda a reta final da temporada.

Apesar da melhora em seu desempenho, o que já era esperado se confirmou. Luis de la Fuente, técnico da Espanha, decidiu convocar outros quatro zagueiros para a Copa do Mundo.

Essa decisão constituiu um precedente histórico, já que a seleção espanhola nunca havia participado do torneio sem nenhum jogador do Real Madrid. Huisen ficou desapontado, então viajou para passar férias, comemorou a ascensão do Málaga (time que torce com entusiasmo) e se preparou fisicamente para a nova temporada.

Depois disso, ele voltará a Valdebebas, onde enfrentará seu novo rival pela vaga de zagueiro central, Konaté, e se encontrará novamente com Mourinho.

Os dois trabalharam juntos na Roma, onde o jogador da seleção espanhola disputou 14 partidas; por isso, ele tem a vantagem de conhecer o estilo do técnico português.

Esta temporada será decisiva para o futuro do jogador nascido em Amsterdã; ele sabe que chegou a hora de provar que está pronto para liderar a defesa do Real Madrid.