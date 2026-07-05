Uma revolução administrativa... O Al-Hilal adota o modelo da “Premier League” para dominar a Ásia e o mundo!

O Conselho de Administração do Clube Al-Hilal anunciou uma nova iniciativa no âmbito de seu projeto de desenvolvimento do sistema de futebol, por meio da contratação de uma equipe de gestão esportiva especializada, composta por profissionais de alto nível e com vasta experiência em diversas áreas, como parte de um plano que visa elevar a eficiência das atividades esportivas e fortalecer a preparação do clube para continuar competindo em todas as competições.

O Al-Hilal esclareceu que essa medida faz parte de uma visão institucional que visa construir um sistema esportivo integrado e sustentável, baseado no desenvolvimento das operações esportivas e no fortalecimento da integração entre os diferentes setores, de modo a refletir no desempenho técnico e administrativo e atender às necessidades da equipe principal de futebol na próxima fase.

Entre as principais nomeações, o inglês Simon Francis assumiu o cargo de diretor técnico de futebol do clube, após uma longa trajetória no Bournemouth, clube inglês onde atuou como jogador por 15 anos antes de passar para a área administrativa e técnica.

Posteriormente, Francis assumiu a liderança das áreas de estratégia esportiva, contratação e desenvolvimento no Bournemouth, contribuindo para a implementação dos planos de desenvolvimento do clube durante um período marcado por forte concorrência e grandes mudanças — o que levou a diretoria do Al-Hilal a aproveitar sua experiência para liderar o novo projeto esportivo.

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Além disso, a diretoria do Al-Hilal revelou a criação de vários cargos na área esportiva, incluindo diretor de captação, diretor de olheiros e olheiro técnico sênior, além do diretor de operações. Esses profissionais serão responsáveis por implementar a estratégia esportiva do clube e supervisionar as áreas de captação, desenvolvimento e descoberta de talentos, garantindo a integração do trabalho entre os diversos setores.

O clube confirmou que o projeto de desenvolvimento do sistema de futebol seguirá de acordo com o plano aprovado, com a conclusão das demais etapas no próximo período, e que quaisquer novidades relacionadas a ele serão anunciadas no momento oportuno, como parte dos esforços do Al-Hilal para reforçar a sustentabilidade do sucesso e manter sua competitividade nos âmbitos local, continental e internacional.