Uma reviravolta espetacular? A notícia bombástica sobre a transferência de Rodri para o Real Madrid parece estar se concretizando

O especialista em transferências Matteo Moretto afirma ter sabido que o meio-campista já deu o aval ao Real Madrid. Um acordo sobre os termos do contrato com o recém-coroado campeão mundial estaria, portanto, prestes a ser fechado.

No entanto, ainda não houve contato com os representantes do Manchester City. Os “Skyblues” vêm tentando, há algum tempo e sem sucesso, renovar o contrato do jogador de 30 anos, que vence em 2027.

Esses supostos novos desdobramentos também se alinham às recentes declarações do especialista em transferências Fabrizio Romano, segundo as quais Rodri “sonha” e “adoraria” vestir a camisa do time madrilenho. Para o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, uma transferência para a capital espanhola também significaria um retorno. Rodri passou pela base do Atlético de Madrid em sua juventude e jogou pelo rival do Real na temporada 2018/19. Em março, ele mesmo havia declarado em uma entrevista que “não seria tão fácil recusar” uma oferta do Real.

Rodri para o Real Madrid? Suposta mudança de opinião de Florentino Pérez

No entanto, Romano admitiu que uma transferência só seria realista após a próxima temporada — quando, segundo as informações atuais, Rodri estaria disponível sem custo de transferência —, já que o presidente do Real, Florentino Pérez, se oporia à contratação. O The Athletic também havia noticiado isso anteriormente. Em uma reportagem recém-publicada pela Rádio Marca, porém, fala-se de uma mudança de opinião. O jornal teria mudado de posição.

O fato de Rodri ser associado a uma transferência para o Real não é, de forma alguma, novidade. Já na época em que ele ganhou a Bola de Ouro, após sua fabulosa temporada de 2023/24, surgiram rumores de que os Blancos o teriam escolhido como sucessor da dupla de meio-campistas Toni Kroos e Luka Modric — justamente o clube que, na época, havia boicotado a cerimônia de entrega do maior prêmio individual do futebol mundial.

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Real Madrid: ainda sem novo meio-campista defensivo para José Mourinho

No entanto, mesmo dois anos depois, ainda há uma necessidade clara no meio-campo central dos madrilenos. Após dois anos consecutivos sem títulos e o retorno de José Mourinho ao comando, o Real vem montando há semanas um elenco de estrelas de alto nível, mas ainda não contratou um jogador com as qualidades de Rodri. Entre as contratações até o momento estão o lateral-esquerdo Marc Cucurella, o lateral-direito Denzel Dumfries, o zagueiro central Ibrahima Konaté e o meio-campista ofensivo Bernardo Silva. Além disso, Michael Olise, do Bayern de Munique, poderia reforçar o ataque.

Segundo informações, Mourinho gostaria, portanto, de reforçar ainda mais o meio-campo defensivo. Do elenco atual, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga e o jogador da base Thiago Pitarch podem atuar nessa posição. Os dois primeiros, porém, não conseguiram convencer de forma consistente no passado recente, razão pela qual já surgiram rumores vagos sobre a saída da dupla após o fim da decepcionante temporada 2025/26.

Caso Rodri chegue, Camavinga talvez tenha que sair, já que o contrato de Tchouameni foi recentemente renovado até 2031. Antes disso, havia especulações persistentes sobre uma possível transferência para o Manchester United.