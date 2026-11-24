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O PSG deve ficar sem dois de seus jogadores mais importantes até o fim da temporada. Por isso, o clube pode acompanhar o mercado de inverno com ainda mais atenção.

Pouco antes, ele havia comemorado eufórico o gol que colocou o Paris Saint-Germain provisoriamente à frente no placar por 2 a 1 na vitória por 3 a 2 sobre o Nice, no início da noite de sábado. Mas, aos 39 minutos, tudo isso deixou de importar.

Em um lance de extremo azar, Desire Doue torceu o joelho sem contato com um adversário e gritou de dor . Os companheiros chamaram a equipe médica às pressas. Logo ficou claro para todos que Doue havia sofrido uma lesão grave. No dia seguinte, veio a confirmação amarga para o jogador de 21 anos e para o PSG: quase um mês exato depois de Khvicha Kvaratskhelia sofrer a mesma lesão, em outubro , Doue também rompeu o ligamento cruzado .

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“Fique forte, irmão”, escreveu Kvaratskhelia para Doue em um story no Instagram, pouco depois da divulgação do diagnóstico devastador que agora une os dois craques. “Vamos superar isso, em breve estaremos juntos em campo de novo, rindo e fazendo o que mais amamos. Estamos todos ao seu lado.”

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PSG ficará meses sem dois pilares dos dois títulos da Champions League

O Paris Saint-Germain deve ficar sem dois pilares das duas últimas temporadas, tão bem-sucedidas, e das duas conquistas consecutivas da Champions League pelo restante da temporada atual. Apenas no caso de Kvaratskhelia ainda há esperança de que ele possa voltar na reta final, no fim de maio.

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De qualquer forma, fica a pergunta: como o PSG vai reagir à ausência, por meses, de dois jogadores fundamentais para o técnico Luis Enrique e decisivos para a força ofensiva do campeão francês? O clube parisiense, conhecido por gastar sem grandes restrições, aproveitará a próxima janela de inverno para reforçar novamente o ataque?

Primeiro, vale olhar para as alternativas que o PSG já tem no elenco. Ousmane Dembele é o único integrante do temido trio de ataque parisiense que segue apto a jogar, mas o vencedor da Bola de Ouro de 2025 sofre com lesões frequentes. Recentemente, voltou a sentir um incômodo na coxa e foi titular apenas cinco vezes até aqui na temporada.

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Com as baixas de Kvaratskhelia e Doue, seria ainda mais importante para o PSG que Dembele conseguisse superar os problemas físicos. Para quem observa de fora, também será muito interessante ver como a responsabilidade maior afetará os demais jogadores de ataque.

Quais alternativas o PSG tem no elenco?

Afinal, ainda há opções de alto nível, embora a reformulação do último verão tenha provocado mudanças consideráveis no elenco. Olhando para trás, a saída de Bradley Barcola para o Liverpool foi, naturalmente, muito inoportuna para os parisienses. Afinal, o jogador da seleção francesa teria agora lugar garantido entre os titulares, como desejava caso permanecesse em Paris. Mas, como nos jogos de maior peso muitas vezes ficava atrás de Dembele, Doue e Kvaratskhelia, Barcola foi buscar um novo desafio no Liverpool.

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Outros três jogadores de ataque deixaram a capital francesa no último verão: Goncalo Ramos, rumo ao Milan; Ibrahim Mbaye, formado no clube, para o Aston Villa; e Kang-in Lee, para o Atlético de Madrid. Ao todo, o PSG recebeu quase 290 milhões de euros pelas saídas no ataque. Menos da metade desse valor foi reinvestida, com a maior parte destinada aos substitutos de Barcola e companhia.

Para as pontas, chegaram dois jovens promissores e empolgantes, com muito potencial: Mika Godts, de 21 anos, contratado do Ajax por 45 milhões de euros, e Maghnes Akliouche, de 24, contratado do Monaco por 50 milhões de euros. Ambos já deixaram sua marca, mas Akliouche mostrou mais consistência.

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O jogador da seleção francesa parece ter se adaptado com mais facilidade ao elenco estrelado do PSG e já protagonizou alguns momentos de destaque, sobretudo na Champions League. Foi o caso do gol espetacular na vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Manchester City, em outubro, e das duas assistências na goleada por 6 a 0 em Villarreal, no início de novembro.

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Akliouche, portanto, já deu sinais de que pode substituir Kvaratskhelia e Doue com sucesso ao menos em algumas ocasiões. Godts, que frequentemente empolgava no Ajax, ainda não fez de maneira satisfatória a transição da Eredivisie para aquele que talvez seja o melhor time do mundo no momento. O jogador da seleção belga ainda não se encontrou totalmente no PSG, enquanto o campeão mundial Ferran Torres, contratado do Barcelona por 48,5 milhões de euros, também não conseguiu convencer com regularidade no novo clube.

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Alguns jovens, por sua vez, podem esperar mais minutos em campo e mais oportunidades para se provar. O principal deles é Senny Mayulu, de 20 anos, que chamou a atenção com quatro gols e duas assistências nos últimos cinco jogos oficiais. Quentin Ndjantou, de 19 anos, é outro jogador formado no clube à espera de uma chance, assim como Dro Fernandez, de 18, que trocou o Barça por Paris no início do ano.

PSG espera encontrar um novo Kvaratskhelia?

Ainda assim, é perfeitamente possível que Enrique queira outro reforço para o ataque em janeiro diante dessa situação excepcional, marcada por tanto azar com lesões. Há quase dois anos, o PSG teve uma experiência muito positiva com uma contratação de inverno de grande destaque: em janeiro de 2025, os franceses pagaram 80 milhões de euros ao Napoli por Kvaratskhelia. Nos meses seguintes, o georgiano se tornou uma das peças decisivas para o tão esperado primeiro título da Champions League da história do clube.

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Tudo indica que Kvaratskhelia não poderá ajudar na busca pelo terceiro título consecutivo da competição. Será que outro jogador excepcional, contratado no meio da temporada, poderá fazer isso? Junior Kroupi provavelmente custaria um valor semelhante ao pago por Kvaratskhelia.

O francês do Bournemouth pode ser o nome mais comentado no PSG entre os possíveis reforços de inverno após o mês terrível vivido pelo clube. Kroupi se destaca pelo drible forte e pelo toque de bola excepcional, oferece perigo de gol e é extremamente veloz. Além disso, pode atuar em diferentes posições: embora jogue principalmente como centroavante no Bournemouth, também atua sem problemas pela ponta esquerda.

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Foi nessa posição que ele jogou recentemente pela seleção francesa, na qual estreou sob o comando do grande Zinedine Zidane em meados de novembro, na derrota por 3 a 1 para a Itália. Três dias depois, Kroupi saiu do banco e atuou por quase meia hora pelo lado esquerdo na vitória por 2 a 1 sobre a Turquia, aproveitando a oportunidade para marcar seu primeiro gol pela seleção.

Marco Rose corre o risco de perder Junior Kroupi?

O jogador de 20 anos, formado no Lorient e transferido de lá para o Bournemouth em 2025, é muito cobiçado. Alguns gigantes da Premier League estariam interessados em Kroupi, assim como o PSG e o Barcelona. Segundo informou recentemente o The Athletic , o recém-chegado à seleção tenderia a deixar a Inglaterra, e o Barça é considerado seu destino dos sonhos.

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Mas não se sabe se o clube catalão, em dificuldades financeiras, conseguiria pagar pela transferência de Kroupi, cujo contrato com o Bournemouth vai até 2030. Assim, a porta estaria aberta para o PSG atravessar o negócio, sobretudo se fizer uma investida já neste inverno.

Isso, porém, não agradaria nem um pouco a um técnico alemão que vem obtendo sucesso: Marco Rose, que conquistou nove vitórias consecutivas em jogos oficiais com o Bournemouth e chegou ao quinto lugar na Premier League , gostaria muito de dar cada vez mais espaço a Kroupi. O talentoso francês perdeu os dois primeiros meses da temporada por causa de uma lesão no pé e vem sendo reintegrado gradualmente desde o fim de outubro.

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Kroupi poderia acrescentar uma nova dimensão ao jogo do time de Rose, que já vive uma fase de muito sucesso. Para os Cherries, seria ainda mais frustrante se o PSG realmente avançasse após perder seus dois craques por lesão.

A boa notícia para o Bournemouth é que os parisienses também têm outros nomes de peso no ataque em sua lista de possíveis contratações e, ao que parece, observam a Bundesliga com muita atenção. O jornal espanhol as aponta Antonio Nusa, do RB Leipzig, como um dos principais candidatos do PSG para responder ao choque das duas rupturas de ligamento cruzado. Além de Kroupi e do norueguês de 21 anos, muitos outros jogadores parecem estar na possível lista de compras do clube parisiense. Segundo o as, entre eles estão Gianluca Prestianni, do Benfica; Estevao, do Chelsea; Nico Williams, do Athletic Bilbao; Julian Alvarez, do Atlético de Madrid; Ibrahim Maza, do Bayer Leverkusen; e até Luis Diaz, do Bayern de Munique.