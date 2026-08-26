A virada do Al-Nassr diante do Al-Ettifaq não foi apenas uma vitória emocionante após estar em desvantagem por dois gols, mas colocou o "Al-Alami" perto de um número histórico na liga profissional, depois de repetir o roteiro de reverter o placar de uma situação que parecia quase impossível.

Segundo a rede Opta, o Al-Nassr conquistou a vitória pela quinta vez na história da liga profissional saudita após estar perdendo por dois gols de diferença, igualando-se ao Al-Ahli e ao Al-Ettifaq nesse número, enquanto o Al-Hilal fica isolado na liderança após ter alcançado essa virada em 7 partidas.

Mas o paradoxo mais marcante diz respeito ao que aconteceu antes daquela remontada; o Al-Nassr encerrou o primeiro tempo diante do Al-Ettifaq perdendo por 0 a 2, depois de jogar com dez jogadores desde o minuto 12 em razão da expulsão de seu goleiro Bento. Ainda assim, essa não foi a primeira vez que o Al-Nassr se viu nessa situação.

A Opta aponta que o time não perdeu em suas cinco partidas anteriores nas quais encerrou o primeiro tempo perdendo por dois gols de diferença ou mais desde a temporada 2009-2010, já que todas essas partidas terminaram empatadas.

O último desses casos foi diante do próprio Al-Ettifaq, e terminou com o placar de 2 a 2 em março de 2022.

Já em Dammam, o Al-Nassr superou aquele precedente em um passo adicional; não se limitou a evitar a derrota, mas transformou sua desvantagem de 0 a 2 em uma vitória por 3 a 2, com três gols no segundo tempo assinados por Sadio Mané (dois) e Abdulelah Al-Amri.

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