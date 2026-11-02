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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Jochen Tittmar
Traduzido por

"Uma questão de dias": Harry Kane revela detalhes interessantes sobre negociações contratuais com o Bayern de Munique

Bundesliga
Bayern Munich
H. Kane

Quando Harry Kane vai renovar seu contrato com o Bayern de Munique? Ao que tudo indica, não deve demorar muito, como revelou o atacante na noite de segunda-feira.

"Eu diria que é uma questão de dias", afirmou Kane na entrevista coletiva do maior campeão alemão antes do duelo pela Liga dos Campeões contra o Atlético, em Madri.

O inglês falou sobre o andamento das conversas com os dirigentes do FCB: "Tivemos boas conversas no fim de semana e também hoje. Sei que vivo dizendo que estamos perto, mas agora estamos realmente muito próximos. Detalhes são detalhes em qualquer contrato."

O inglês prosseguiu: "Muitos dos pontos mais importantes já foram resolvidos e estamos satisfeitos com isso, mas em qualquer contrato há uma série de pequenas questões que precisam ser consideradas e detalhes que, no fim das contas, os advogados precisam resolver."

Para concluir, Kane resumiu: "No geral, eu diria que é uma questão de dias, não de semanas. As conversas correram bem novamente hoje. Espero que, nos próximos dias, estejamos em condições de fechar tudo."

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Segundo rumores, Kane assinará um contrato com o Bayern até 2029. Algumas fontes também noticiaram um novo vínculo até 2030.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Harry Kane no Bayern de Munique: 156 gols em 160 jogos

Já no início de outubro, Sky e Bild haviam noticiado, em consonância, que as negociações entre Kane e o maior campeão alemão haviam avançado de forma decisiva. Nesse meio-tempo, o presidente Herbert Hainer explicou o que ainda impede a conclusão definitiva do acordo.

"Há muitos detalhes. Direitos de imagem, direitos da personalidade e assim por diante. Vamos resolver esses detalhes. Não se trata da duração do contrato nem de nada parecido", disse Hainer ao Bild: "Estou muito otimista. Sei, por Jan Dreesen e pela nossa diretoria, que as conversas estão indo muito bem. Harry e sua família se sentem extremamente bem em Munique. Estou muito, muito otimista de que tudo estará acertado em breve."

Kane se transferiu do Tottenham Hotspur para Munique em 2023. O FCB pagou um valor fixo de 95 milhões de euros pelo jogador de 33 anos, que desde então marcou 156 gols e deu 41 assistências em 160 partidas oficiais. Recentemente, ele conquistou o prestigioso Ballon d'Or.

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