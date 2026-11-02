"Eu diria que é uma questão de dias", afirmou Kane na entrevista coletiva do maior campeão alemão antes do duelo pela Liga dos Campeões contra o Atlético, em Madri.
O inglês falou sobre o andamento das conversas com os dirigentes do FCB: "Tivemos boas conversas no fim de semana e também hoje. Sei que vivo dizendo que estamos perto, mas agora estamos realmente muito próximos. Detalhes são detalhes em qualquer contrato."
O inglês prosseguiu: "Muitos dos pontos mais importantes já foram resolvidos e estamos satisfeitos com isso, mas em qualquer contrato há uma série de pequenas questões que precisam ser consideradas e detalhes que, no fim das contas, os advogados precisam resolver."
Para concluir, Kane resumiu: "No geral, eu diria que é uma questão de dias, não de semanas. As conversas correram bem novamente hoje. Espero que, nos próximos dias, estejamos em condições de fechar tudo."
Segundo rumores, Kane assinará um contrato com o Bayern até 2029. Algumas fontes também noticiaram um novo vínculo até 2030.
Harry Kane no Bayern de Munique: 156 gols em 160 jogos
Já no início de outubro, Sky e Bild haviam noticiado, em consonância, que as negociações entre Kane e o maior campeão alemão haviam avançado de forma decisiva. Nesse meio-tempo, o presidente Herbert Hainer explicou o que ainda impede a conclusão definitiva do acordo.
"Há muitos detalhes. Direitos de imagem, direitos da personalidade e assim por diante. Vamos resolver esses detalhes. Não se trata da duração do contrato nem de nada parecido", disse Hainer ao Bild: "Estou muito otimista. Sei, por Jan Dreesen e pela nossa diretoria, que as conversas estão indo muito bem. Harry e sua família se sentem extremamente bem em Munique. Estou muito, muito otimista de que tudo estará acertado em breve."
Kane se transferiu do Tottenham Hotspur para Munique em 2023. O FCB pagou um valor fixo de 95 milhões de euros pelo jogador de 33 anos, que desde então marcou 156 gols e deu 41 assistências em 160 partidas oficiais. Recentemente, ele conquistou o prestigioso Ballon d'Or.