A Sport Bild revelou mais detalhes sobre a renovação de contrato do jovem de 19 anos, que, segundo a publicação, também pode ter um impacto positivo em sua conta bancária num futuro próximo por conta de vários fatores.

Logo após o anúncio da surpreendente reviravolta, já havia vazado que não há cláusula de rescisão no contrato de trabalho de El Mala, agora válido até 2031. Ao que tudo indica, seu salário dobrou para cerca de três milhões de euros. Além disso, ele recebeu, como aconteceu um dia com Lukas Podolski, a camisa 10. Segundo a reportagem da Sport Bild, porém, a médio ou longo prazo ainda deve entrar mais dinheiro para o lado do jogador.

De acordo com a publicação, Sabrina, mãe de El Mala, que neste verão conduziu as negociações sobre o futuro do filho e também recusou o FC Brentford apesar de um acordo entre os dois clubes, negociou uma participação de cinco por cento em uma futura venda. Isso significa: se um clube colocar 50 milhões de euros na mesa no próximo verão - valor que o FC exigia como preço fixo -, El Mala e sua família receberiam 2,5 milhões de euros. Em caso de uma transferência de 100 milhões de euros, algo que não pode ser descartado diante do poder de compra da Premier League por jogadores ofensivos tão talentosos, seriam cinco milhões de euros.

Said El Mala pode deixar o 1. FC Köln no próximo verão?

Os rumores de que o Köln não criaria obstáculos caso um grande clube batesse à porta no próximo verão foram desmentidos de forma clara pelo diretor esportivo Thomas Kessler à margem do jogo da Copa contra o Würzburger Kickers (2 a 1): "É algo marcado pela confiança. Todas as conversas foram marcadas pela confiança. E, no fim, também não há nenhum gentleman’s agreement neste caso, nem cláusula de rescisão." Ainda assim, diante de uma oferta adequada, uma saída um ano após a renovação contratual não parece de forma alguma descartada.

Como já havia informado há poucos dias o Kölner Stadt-Anzeiger, o lado do jogador também garantiu uma espécie de luvas de 500 mil euros, que, no entanto, não serão pagas de uma só vez, como de costume. Em vez disso, serão pagas a cada ano em que El Mala vestir a camisa do Köln. Outras receitas podem vir por meio de um contrato privado com a REWE, patrocinadora máster do FC. A empresa, cujo chefe Lionel Souque faz parte do conselho fiscal dos Bodes, aparentemente firmou um contrato privado com El Mala.

Segundo informações da Sport Bild , a ideia é promover o adolescente de forma tão destacada quanto Jamal Musiala e Thomas Müller, caso ele se torne jogador da seleção nacional. Se El Mala não sofrer uma lesão perto do início da temporada, isso pode acontecer já na próxima pausa para jogos de seleções. Em meados de setembro, o novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, anunciará sua primeira convocação. El Mala já era considerado candidato para a lista da Copa do Mundo de Julian Nagelsmann, mas isso acabou não se concretizando. O que mais causou incompreensão foi o fato de Nagelsmann, após a lesão de Lennart Karl, ter chamado o meio-campista Assan Ouedraogo, e não El Mala, para substituir o ponta.

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Por que Said El Mala não foi para o BVB?

A ascensão à seleção nacional também estaria ligada a uma valorização de mercado, algo de que, naturalmente, o BVB também estava ciente. Também por isso, o Borussia Dortmund não hesitou em fazer de El Mala uma transferência recorde. Incluindo bônus, segundo relatos coincidentes da imprensa, havia mais de 50 milhões de euros sobre a mesa. Os dirigentes de Köln, porém, recusaram porque insistiam em uma quantia fixa de 50 milhões de euros. Logo depois, o Leipzig, que queria contratar El Mala como sucessor de Yan Diomande, também não conseguiu dobrar o FC. O RB teria oferecido até um pouco mais do que o BVB, mas, ainda assim, o veto dos dirigentes de Köln permaneceu.

El Mala também pode seguir desfrutando da companhia do irmão Malek, que até aqui atuava pela equipe B. O contrato dele também teria sido renovado antecipadamente até 2031 no contexto do acordo - assim, os irmãos continuam disponíveis apenas em pacote duplo, o que também deve ser um fator importante no planejamento futuro do talento excepcional.