O Real Madrid obteve receitas expressivas com os jogadores de sua academia durante a atual janela de transferências de verão, depois que o total arrecadado com as vendas dos formados nas categorias de base se aproximou dos 200 milhões de euros, em uma nova confirmação do sucesso do clube espanhol em transformar o investimento em jovens talentos em uma importante fonte de recursos financeiros, mantendo em várias negociações percentuais dos direitos dos atletas.

Segundo o jornal espanhol "As", o atacante Jacobo Ortega foi o último dos formados na academia do Real Madrid a deixar o clube neste verão, após se transferir para o Strasbourg por 10 milhões de euros, com o clube mantendo um percentual de seus direitos, negociação que se soma a uma série de transferências que elevaram o total das receitas do clube com seus antigos jogadores para cerca de 200 milhões de euros.

O argentino Nico Paz lidera a lista das negociações mais lucrativas para o Real Madrid, depois que o Como pagou 60 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador que o clube merengue ainda mantinha, tornando-se assim o maior retorno individual das vendas da academia neste verão.

Gonzalo García ficou em segundo lugar, após se transferir para o Fulham por 40 milhões de euros, correspondentes a 70% de seus direitos, enquanto seu companheiro César Palacios se transferiu para o mesmo clube inglês por 10 milhões de euros, com o Real Madrid mantendo parte dos direitos do jogador.

O Real Madrid também recebeu 20 milhões de euros pela transferência de Víctor Muñoz do Osasuna para o Liverpool, depois que o clube manteve parte dos direitos do jogador, enquanto o valor da transferência de Mario Gila para o Milan foi de 15 milhões de euros, o mesmo valor que o clube recebeu pela transferência de Álvaro Rodríguez para o Bournemouth.

A lista de negociações incluiu ainda Álex Jiménez, que se transferiu para o Bournemouth por 10 milhões de euros, Víctor Valdepeñas para a Fiorentina por 8 milhões de euros, e Fran García para o Real Betis por 4 milhões de euros, além de Mario Martín, que se transferiu para o Getafe por 3,5 milhões de euros, e Fran González, que partiu para o Sevilla por 3 milhões de euros.

Essas movimentações refletem a estratégia do Real Madrid ao lidar com os formados em sua academia, já que o retorno do desenvolvimento de talentos não se limita a aproveitá-los no elenco principal, mas se estende à obtenção de grandes ganhos financeiros quando eles se transferem para outros clubes, mantendo às vezes percentuais dos direitos dos jogadores, o que permite ao clube obter receitas adicionais no futuro.