No total, o Bayern de Munique já arrecadou cerca de 35 milhões de euros com as vendas de jogadores que retornaram de empréstimo, como Alexander Nübel. Mas não deve parar por aí: a direção esportiva liderada por Max Eberl ainda procura desesperadamente compradores para Joao Palhinha, Sacha Boey e Bryan Zaragoza. Mas isso tem se mostrado difícil também por causa dos altos salários e valores de transferência deles.

Enquanto isso, um jogador que voltou de empréstimo está definitivamente nos planos para a próxima temporada: Arijon Ibrahimovic. Depois de um total de três empréstimos a Frosinone Calcio, Lazio Roma e Heidenheim, o surpreendentemente ainda apenas jovem de 20 anos formado no clube receberá nesta temporada sua chance entre os profissionais. Foi isso que o Bayern de Munique anunciou, de forma até bastante surpreendente, há três semanas, em um comunicado enviado especialmente à imprensa.

"Arijon chegou ao Bayern de Munique ainda com 12 anos e construiu seu caminho passo a passo por meio do nosso campus e de empréstimos direcionados. Principalmente no último ano, muito bom, em Heidenheim, ele aprendeu muito pessoalmente para agora estar pronto para o Bayern de Munique", afirmou na época o diretor esportivo Christoph Freund. "Seu desenvolvimento é um exemplo das possibilidades que mostramos aos nossos talentos. Agora, para ele, não se trata mais apenas de aprender, mas de atacar aqui no Bayern de Munique."

Bayern de Munique contrata Saibari em vez de Gordon, e Ibrahimovic se beneficia

O fato de Ibrahimovic receber essa chance também tem a ver com desdobramentos no mercado de transferências que, na verdade, não estavam nem um pouco previstos. No começo do verão europeu, o Bayern de Munique queria reforçar o setor ofensivo com mais um ponta esquerda de alto nível. Os bávaros se empenharam intensamente por Anthony Gordon, mas ele acabou se transferindo para o Barcelona.

Em vez disso, chegou Ismael Saibari, um jogador versátil cujas principais qualidades estão mais pelo centro. Lá, Saibari vai disputar minutos em campo principalmente com Jamal Musiala e Serge Gnabry. Os três também podem atuar pela ponta esquerda, mas, como opção nominal para o incontestável dono da posição, Luis Diaz, o técnico Vincent Kompany aparentemente planeja contar com Ibrahimovic. "Basicamente, reserva do Diaz", respondeu Ibrahimovic em uma rodada de entrevistas na segunda-feira, ao ser questionado sobre qual papel Kompany havia lhe atribuído.

Ibrahimovic estava no pequeno grupo de jogadores que já iniciou a pré-temporada na abertura oficial dos treinamentos na segunda-feira passada. No primeiro amistoso contra o Wehen Wiesbaden (1 a 2), ele entrou em campo, e Ibrahimovic também deve ter bastante tempo de jogo nas próximas partidas de preparação por causa da ausência de vários atacantes mais experientes. Diaz, assim como Harry Kane e Michael Olise, ainda está em férias prolongadas da Copa do Mundo. Musiala, Gnabry, Lennart Karl e Saibari trabalham em seus retornos após diversos problemas físicos.

"Estou muito feliz por receber a chance de poder jogar no maior clube do mundo", disse Ibrahimovic. "Com certeza quero aproveitar a minha chance."

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Qualidades de velocista de Ibrahimovic impressionam Vincent Kompany

Ibrahimovic estreou no início de 2023, aos 17 anos, pelos profissionais do Bayern de Munique sob o comando de Julian Nagelsmann. Depois vieram mais três partidas e três empréstimos. Primeiro, um promissor para o Frosinone; depois, um totalmente decepcionante para a Lazio, onde ele atuou por apenas 19 minutos no total. Na temporada passada, Ibrahimovic se firmou como titular no Heidenheim, rebaixado da Bundesliga. Nesse período, alternou bastante de posição, atuando ora pela direita, ora pela esquerda, ora pelo meio, e somou sete participações em gols.

Kompany se impressionou sobretudo com as qualidades de velocista de Ibrahimovic. No total, Ibrahimovic fez 664 sprints na última temporada da Bundesliga, o sétimo melhor número entre todos os jogadores. O líder do Bayern de Munique foi Michael Olise, com 628. Ibrahimovic atingiu uma velocidade máxima de 35,08 km/h. Nenhum jogador de ataque do clube de Munique superou esse número; mais rápidos foram apenas os defensores Alphonso Davies, Konrad Laimer e Josip Stanisic. Fisicamente, Ibrahimovic tem as condições perfeitas para o estilo de jogo intenso de Kompany.

Ele ainda apresentou uma candidatura concreta a uma chance em seu clube de origem no momento ideal: justamente no duelo direto com o Bayern de Munique, na Allianz Arena, em maio. O Heidenheim arrancou um empate por 3 a 3, Ibrahimovic convenceu e deu uma assistência para gol.