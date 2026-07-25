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Oliver Maywurm

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Uma proposta extraordinária deixaria o Bayern Munique a pensar! Estará a caminho uma bomba de mercado no FCB?

Bundesliga
Mercado da bola
A. Davies
Bayern de Munique

Uma transferência do lateral-esquerdo do Bayern Munique, Alphonso Davies, neste verão, continua aparentemente a ser, em princípio, possível.

Segundo um relatório da Sky, Davies é, ao lado do companheiro de defesa Hiroki Ito, um de dois jogadores do atual plantel em relação aos quais o FCB estaria disposto a conversar caso chegasse à Säbener Straße uma proposta extraordinária por eles.

É verdade que Davies assinou, em fevereiro de 2025, um novo contrato lucrativo em Munique, válido até 2030. No entanto, nas últimas semanas e meses já se multiplicaram os sinais de que o canadiano já não é, de forma alguma, intocável para os responsáveis do Bayern. A principal razão para isso é a confiança aparentemente perdida na condição física de Davies, que nos últimos um ano e meio foi afastado com muita frequência devido a lesões. Também no Mundial o corpo do jogador de 25 anos lhe pregou uma partida, e houve apenas tempo para uma entrada a partir do banco pelo coanfitrião Canadá.

O estatuto em erosão de Davies no Bayern também combina com a contratação de Nathaniel Brown. Com o internacional alemão, o recordista garantiu por 50 milhões de euros de verba fixa um novo lateral-esquerdo de alto nível, que deverá relegar Davies, para já. Em caso de saída de Davies, haveria alternativas com os laterais-direitos de raiz Konrad Laimer e Josip Stanisic, que também podem jogar à esquerda. Também o defesa-central Ito, caso fique, poderia teoricamente desenrascar à esquerda numa linha de quatro.

O Bayern deverá dificilmente encontrar comprador para Alphonso Davies

No entanto, uma saída de Davies neste verão não é muito provável. Afinal, o Bayern vai querer encaixar uma verba avultada pelo internacional canadiano - é duvidoso que, neste momento, algum clube esteja disposto a pagá-la. Se, antes da renovação com o FCB, Davies tinha flertado intensamente com o Real Madrid, entretanto ficou muito mais calmo no que diz respeito a possíveis interessados no jogador do Bayern.


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Alphonso Davies Bayern 2025Getty Images


Entretanto, no caso de alguns outros jogadores, os muniquenses procuram de forma bem mais clara vendê-los em breve. Sobretudo Joao Palhinha, Sacha Boey e Bryan Zaragoza, que estiveram recentemente emprestados, deverão sair em definitivo e gerar receitas o mais elevadas possível. Segundo a Sky , o presidente honorário Uli Hoeneß fez uma indicação explícita nesse sentido. Também Armindo Sieb, emprestado ao Mainz 05 nos últimos dois anos, deverá ser vendido.

Do lado das entradas, o Bayern quer, segundo a Sky , depois das contratações de Brown e Ismael Saibari, trazer no máximo mais um novo jogador - desde que não aconteça nada imprevisto. Um novo lateral-direito, ao contrário do que indicavam outras notícias recentes, não teria prioridade.

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