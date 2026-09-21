Não foi apenas a lesão o motivo do descontentamento vivido por Mohamed El Shenawy, goleiro do Al Ahly, em relação a Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, já que as raízes da crise remontam a um episódio ocorrido durante a participação dos Faraós na Copa do Mundo de 2026, especificamente antes do confronto contra o Irã na terceira rodada da fase de grupos.

El Shenawy sofreu a lesão pelo Al Ahly antes de Hossam Hassan anunciar a lista do Egito visando aos confrontos contra Angola e Sudão do Sul, nos dias 25 e 29 de setembro corrente, dentro da primeira e da segunda rodada das eliminatórias classificatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, além do amistoso contra a África do Sul no próximo dia 4 de outubro.

O jornalista Karim Rezkallah revelou os detalhes da crise, explicando que o início da tensão veio depois que El Shenawy recebeu uma promessa anterior da comissão técnica de que jogaria como titular contra o Irã, caso a seleção garantisse oficialmente a classificação para a fase seguinte.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

El Shenawy pede esclarecimentos

De fato, a seleção do Egito se aproximou da classificação, mas a surpresa veio no dia do jogo, quando a escalação titular foi anunciada, com Mostafa Shobier aparecendo no gol no lugar de El Shenawy, o que provocou o descontentamento do capitão do Al Ahly, que considerou que o acordo anterior não havia sido respeitado.

Rezkallah explicou que El Shenawy, após a chegada do ônibus da seleção ao estádio, comunicou a um dos dirigentes que estava se sentindo incomodado e pediu que sua posição fosse transmitida a Ibrahim Hassan, chegando inclusive a mencionar a possibilidade de não sentar no banco de reservas, especialmente com a presença de quatro goleiros na lista da partida.

Segundo o mesmo relato, Ibrahim Hassan interveio para contornar a situação, antes que Hossam Hassan e Ibrahim Hassan se reunissem com El Shenawy e Mostafa Shobier.

Durante a reunião, Hossam Hassan esclareceu a Shobier que já havia prometido a El Shenawy que ele jogaria a partida, e pediu que permitisse ao goleiro começar como titular, o que Shobier aceitou sem objeção.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Uma decisão administrativa interrompeu a mudança

Mas o cenário não se completou, depois que o dirigente Walid Badr interveio, explicando à comissão técnica que a súmula oficial da partida, ou o que se conhece como "score sheet", já havia sido entregue ao comitê organizador.

Consequentemente, realizar qualquer alteração na escalação naquele momento seria contabilizado como a primeira substituição oficial da partida, o que levou à manutenção da escalação anunciada e ao início de Mostafa Shobier no jogo.

E, embora El Shenawy tenha compreendido a situação no início, o relato indica que a desconfiança começou a dominá-lo posteriormente, depois que passou a acreditar que o que aconteceu talvez tenha sido apenas um cenário previamente preparado para acalmar sua raiva e conter sua objeção quanto ao não cumprimento da promessa que havia recebido.

Esse episódio permanece, de acordo com o relato divulgado, um dos motivos do estado de tensão entre El Shenawy e a comissão da seleção do Egito, num momento em que o goleiro se prepara para voltar aos planos dos Faraós após se recuperar da lesão.