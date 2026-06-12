Uma possível disputa... O Paris Saint-Germain coloca o astro do Barcelona na sua lista de transferências para o verão

O Paris Saint-Germain, da França, está considerando um dos astros do Barcelona como uma das opções para reforçar o ataque durante a esperada janela de transferências de verão, segundo uma reportagem.

A rede “Sky Sports” informou, na noite desta sexta-feira, que a diretoria do Paris Saint-Germain estaria estudando a possibilidade de contratar Ferran Torres, atacante do Barcelona, caso Bradley Barcola deixe o clube francês neste verão.

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Torres brilhou com a seleção espanhola sob o comando do atual técnico do PSG, Luis Enrique, quando este era técnico da “La Roja”.

Essas notícias surgem após relatos espanhóis que falavam sobre uma mudança na posição do Barcelona em relação a Torres, cujo contrato termina no verão de 2027.

Inicialmente, o Barça preferia esperar até setembro ou outubro de 2026 para iniciar as negociações sobre a renovação do contrato do jogador da seleção espanhola.

Mas, segundo o jornal catalão “Mundo Deportivo”, o campeão da La Liga decidiu rapidamente dar início aos trâmites para apresentar uma proposta de renovação, que pode se estender por mais 3 ou 4 anos.

Com a saída de Robert Lewandowski, a importância de Ferran Torres no Barça aumentou, o que também se reforça indiretamente, diante da não ativação da opção de compra de Marcus Rashford.