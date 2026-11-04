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O técnico do Manchester United, Michael Carrick, elogiou o impacto da sensação adolescente Shea Lacey após uma virada impressionante no segundo tempo contra a Roma. O time parecia destinado a mais uma derrota prejudicial, mas uma mudança tática e o impulso vindo do banco transformaram o clima em Old Trafford.

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Virada impressionante surpreende a Roma

O Manchester United esteve perto de sofrer a quarta derrota consecutiva após um início desastroso que o deixou em desvantagem de dois gols nos primeiros 17 minutos. Matias Soule abriu o placar, antes de Donyell Malen converter um pênalti e calar Old Trafford.

Bruno Fernandes iniciou a reação no segundo tempo ao converter um pênalti que precisou ser cobrado novamente, abrindo caminho para encerrar uma sequência frustrante de nove jogos sem vencer. Matheus Cunha aproveitou um erro de Leonardo Balerdi para empatar e, depois, marcou o gol da vitória com uma finalização potente no primeiro pau.

O gol decisivo nasceu de uma jogada de Lacey, de 19 anos. Ele entrou no lugar de Amad Diallo aos 75 minutos e deu a assistência crucial em apenas sua 10ª partida pela equipe principal.

Carrick se encanta com a 'irreverência' de Lacey

Carrick demonstrou enorme orgulho do jovem talento, destacando tanto sua criatividade quanto o trabalho defensivo surpreendentemente disciplinado que ajudou a segurar o resultado.

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“Sem exagerar, mas estou absolutamente feliz pelo Shea”, disse Carrick. “Gostamos muito dele. É um ótimo rapaz, quer muito se sair bem e tem muita qualidade. Então, vê-lo cortar para o meio e encontrar o passe não surpreende. Ele tem aquele brilho no olhar, joga com um pouco de irreverência, por assim dizer, e está sempre procurando fazer isso.

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“Mas fiquei igualmente feliz ao vê-lo defender como lateral-direito quando precisamos disso. Para ser um jogador completo, é preciso saber fazer isso. Fiquei tão satisfeito com o que ele fez na defesa quanto em ver os jogadores mais jovens aproveitarem a oportunidade.

“Acho que a entrada dele deu um ânimo a todos. Foi fantástico ver isso, e ele aproveitou ao máximo a oportunidade que teve hoje à noite.”

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Cunha rouba a cena após mudança tática

Embora Lacey tenha dado o toque final, uma mudança no intervalo alterou completamente o rumo da partida. Carrick colocou Cunha em uma posição mais central, trocando-o de lugar com Bryan Mbeumo. O brasileiro se destacou e, mais tarde, provocou uma festa nas arquibancadas ao marcar seu segundo gol.

“Matheus é capaz de fazer essas coisas, tem esses momentos”, explicou Carrick. “Colocamos ele por dentro, trocamos sua posição com a de Bryan no intervalo para tentar levá-lo ao meio do campo, dar à equipe uma formação um pouco diferente. Ele acabou encontrando boas posições.”

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A noite de Cunha terminou antes da hora: uma entrada imprudente lhe rendeu o segundo cartão amarelo nos acréscimos, deixando o United com dez jogadores. “Estou decepcionado com a forma como terminou, mas isso também mostra o quanto ele se importa e está disposto a fazer. Quando está com essa mentalidade, nesse estado de espírito, e joga assim, é isso que queremos dele”, concluiu Carrick.

Buscar a reação sem Cunha

A vitória dramática alivia consideravelmente a pressão crescente sobre Carrick e põe fim à má fase. O United espera usar esse resultado conquistado com muito esforço como um verdadeiro ponto de virada para dar novo impulso à sua campanha.

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No entanto, terá de enfrentar seus próximos compromissos europeus sem o autor do gol da vitória. Cunha cumprirá suspensão após a expulsão, obrigando Carrick a encontrar alternativas no ataque para manter o embalo recém-conquistado.