A atitude do português José Mourinho, treinador do Real Madrid, durante a lesão de Álvaro Mantilla, jogador do Racing Santander, provocou uma onda de críticas, depois que Toni Freixa, ex-candidato à presidência do Barcelona, fez um ataque contundente ao técnico, relembrando o episódio em que Mourinho agrediu Tito Vilanova, ex-auxiliar de Pep Guardiola.

O episódio ocorreu durante o confronto entre Real Madrid e Racing Santander, que teve o time merengue vencendo por três gols a zero no primeiro tempo, além de lances polêmicos, com destaque para o pênalti conquistado por Kylian Mbappé e a lesão sofrida por Mantilla cerca de meia hora após o início da partida.

O lateral do Racing deixou o gramado afetado por uma lesão no joelho, depois de cair durante uma das tentativas dentro da área, em meio a temores de uma lesão grave, à espera da divulgação do relatório médico para determinar sua natureza.

Freixa aproveitou o episódio para criticar a reação de Mourinho enquanto o jogador recebia atendimento médico, e escreveu em sua conta na plataforma "X": "Mourinho é uma pessoa ruim. Mantilla sofreu uma ruptura do ligamento cruzado, enquanto ele fazia gestos insinuando que o jogador estava se jogando no chão".

O ataque do ex-candidato à presidência do Barcelona não parou por aí, pois ele resgatou o famoso episódio em que Mourinho colocou o dedo no olho de Tito Vilanova durante o confronto entre Real Madrid e Barcelona, acrescentando: "É a mesma pessoa que colocou o dedo no olho de Tito Vilanova. Uma pessoa ruim e um mau desportista".