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O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, incluiu o jovem Josh King, do Fulham, na lista de 25 jogadores para os próximos jogos da Liga das Nações. King recebe sua primeira convocação oficial para a seleção principal, assim como o meio-campista Jobe Bellingham, do Borussia Dortmund, enquanto a Inglaterra se prepara para enfrentar Croácia e Espanha.

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King recebe a primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, convocou pela primeira vez o meio-campista Josh King, do Fulham, para os últimos jogos do grupo na Liga das Nações da Uefa, contra Croácia e Espanha. A lista de 25 jogadores também inclui Jobe Bellingham, e ambos foram chamados da seleção sub-21.

King já havia passado pela seleção principal durante a preparação para a Copa do Mundo em Florida, no verão.

Tuchel selecionou 22 jogadores de linha para manter a flexibilidade durante a curta janela de jogos internacionais.

Tuchel elogia personalidade e versatilidade de King

Durante a coletiva de anúncio da lista, Tuchel elogiou a personalidade de King ao falar sobre seus planos táticos para o jovem do Fulham.

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“Ele é simplesmente uma pessoa fantástica. Ele nos dá um pouco de flexibilidade”, disse Tuchel sobre a convocação de King.

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“Decidimos convocar 22 jogadores de linha para ter flexibilidade nos treinos, e ele é, digamos, o jogador extra nos treinos. É uma questão de atitude e personalidade”, acrescentou o técnico.

Planos para o posicionamento de King e explicação para a ausência de Palmer

Tuchel explicou como pretende utilizar King e por que o meia-atacante Cole Palmer, do Chelsea, não foi convocado.

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“Na pré-temporada, ele nos ajudou nos treinos como lateral, mas não vamos repetir isso”, afirmou Tuchel. “Ele é um jogador promissor e versátil.”

Ao falar sobre as opções para a posição de meia-atacante, Tuchel acrescentou: “Temos jogadores suficientes para essa posição e mantivemos os jogadores que estiveram na última concentração, porque ficamos satisfeitos com as duas semanas e meia em que estivemos juntos. Josh King é uma novidade na lista, mas quero vê-lo atuar pelos dois lados. Ele é, de certa forma, um jogador extra e pode atuar em quatro posições.”

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Inglaterra busca vaga nas quartas de final da Liga das Nações

A Inglaterra se reunirá no início da próxima semana para começar a preparação para o confronto de quinta-feira contra a Croácia, em Wembley, antes de viajar a Madri para enfrentar a Espanha no domingo, 15 de novembro.

Em segundo lugar no Grupo C, a Inglaterra precisa apenas não perder para a Croácia para garantir a vaga nas quartas de final da Liga das Nações em março do ano que vem.

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King tentará fazer sua estreia pela seleção principal enquanto a equipe de Tuchel busca o primeiro lugar do grupo.