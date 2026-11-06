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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images
Falko Blöding
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"Uma pequena lição": tese ousada sobre a não inclusão de Karim Adeyemi por Jürgen Klopp

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Karim Adeyemi ficou fora da lista de 24 convocados da seleção alemã para a próxima pausa de jogos internacionais. A decisão do técnico Jürgen Klopp tem provocado intenso debate.

Afinal, Adeyemi entrou em campo nas primeiras partidas sob o comando de Klopp (80 minutos contra a Holanda e 15 minutos contra a Holanda) e começou bem sua passagem pelo Barcelona, atual campeão espanhol.

O ex-jogador da seleção alemã Roman Weidenfeller afirmou no programa Sky "Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk": "Ele começou muito bem contra a Holanda. Mas, infelizmente, mandou uma grande chance por cima do gol. Teria sido o gol da vitória dos alemães na Holanda." O campeão mundial de 2014 acredita, porém, que a atuação de Adeyemi na recomposição defensiva tenha sido o principal motivo para sua ausência na convocação: "Karim demorou a reagir para voltar a defender. E isso não agrada nem um pouco a Jürgen Klopp. É claro que, com Jürgen, você sempre tem toda a liberdade no ataque, mas precisa sempre voltar para defender."

Weidenfeller conhece Klopp dos tempos em que trabalharam juntos no Borussia Dortmund e, para ele, a situação é clara: "Acho que são essas pequenas coisas que acabam incomodando Jürgen. Talvez ele não tenha sido convocado por isso. Quem sabe como um pequeno recado."

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Desde sua estreia, no segundo semestre de 2021, Adeyemi disputou 13 jogos pela seleção alemã principal, mas o ponta ainda não conquistou uma vaga de titular. Isso também se deveu às atuações irregulares em seu ex-clube, o Borussia Dortmund. Ele deixou a equipe no meio do ano rumo ao Barcelona por 22 milhões de euros, em uma transferência que o colocou sob o comando de Hansi Flick, o técnico que lhe deu a primeira oportunidade na seleção alemã.

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"Houve críticas. Alguns questionaram Hansi Flick e perguntaram por que ele aceitaria trazer Adeyemi para o Barcelona", disse Dietmar Hamann, outro ex-jogador da seleção alemã. "Pagaram muito dinheiro por ele, mas, até agora, ele tem se saído muito bem. Marcou gols importantes e bonitos e também soube se colocar a serviço da equipe. É isso que você precisa fazer quando chega a um clube de dimensão mundial como o Barcelona. Ele sempre teve picos de desempenho, mas também passou longos períodos apagado em Dortmund. Ultimamente, vinha sendo relativamente constante."

Jürgen Klopp deixa Karim Adeyemi fora da convocação; Dietmar Hamann fica "surpreso"

Adeyemi soma sete participações em gols pelo Barça em 14 jogos oficiais nesta temporada (quatro gols e três assistências). Hamann esperava ver o jogador de 24 anos na convocação da seleção alemã para os confrontos com a Sérvia (13/11) e a Holanda (16/11): "Fiquei surpreso por Jürgen Klopp não tê-lo convocado. Sabemos que, no futebol moderno, a velocidade é uma arma enorme. Quando olhamos para o elenco, não há muitos jogadores com essa velocidade."

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Em vez de Adeyemi, Klopp convocou para as posições do meio-campo ofensivo Said El Mala (Colônia), Derry Scherhandt (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool), Lennart Karl (Bayern de Munique), Brajan Gruda (RB Leipzig) e o estreante Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Após quatro partidas na Liga das Nações, a Alemanha ocupa apenas o terceiro lugar na tabela, com cinco pontos. A distância para as duas primeiras colocadas, Holanda e Grécia, é de três pontos. Como só as duas primeiras avançam à próxima fase, a Alemanha está sob pressão.

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Os convocados da Alemanha para os jogos contra Sérvia e Holanda

Posição

Jogador

Goleiro

Marc-Andre ter Stegen (Ajax de Amsterdã)

Goleiro

Alexander Nübel (Besiktas)

Goleiro

Jonas Urbig (Bayern de Munique)

Defesa

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Defesa

Finn Jeltsch (Stuttgart)

Defesa

Jonathan Tah (Bayern de Munique)

Defesa

Maximilian Mittelstädt (Stuttgart)

Defesa

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Defesa

Philipp Treu (Freiburg)

Defesa

Nathaniel Brown (Bayern de Munique)

Defesa

Malick Thiaw (Newcastle United)

Meio-campo

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Meio-campo

Lennart Karl (Bayern de Munique)

Meio-campo

Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

Meio-campo

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Meio-campo

Tom Bischof (Bayern de Munique)

Meio-campo

Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique)

Meio-campo

Said El Mala (Colônia)

Meio-campo

Derry Scherhant (Freiburg)

Meio-campo

Florian Wirtz (Liverpool)

Meio-campo

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Ataque

Kai Havertz (Arsenal)

Ataque

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Ataque

Niclas Füllkrug (Werder Bremen)