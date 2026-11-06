Karim Adeyemi ficou fora da lista de 24 convocados da seleção alemã para a próxima pausa de jogos internacionais. A decisão do técnico Jürgen Klopp tem provocado intenso debate.
Afinal, Adeyemi entrou em campo nas primeiras partidas sob o comando de Klopp (80 minutos contra a Holanda e 15 minutos contra a Holanda) e começou bem sua passagem pelo Barcelona, atual campeão espanhol.
O ex-jogador da seleção alemã Roman Weidenfeller afirmou no programa Sky "Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk": "Ele começou muito bem contra a Holanda. Mas, infelizmente, mandou uma grande chance por cima do gol. Teria sido o gol da vitória dos alemães na Holanda." O campeão mundial de 2014 acredita, porém, que a atuação de Adeyemi na recomposição defensiva tenha sido o principal motivo para sua ausência na convocação: "Karim demorou a reagir para voltar a defender. E isso não agrada nem um pouco a Jürgen Klopp. É claro que, com Jürgen, você sempre tem toda a liberdade no ataque, mas precisa sempre voltar para defender."
Weidenfeller conhece Klopp dos tempos em que trabalharam juntos no Borussia Dortmund e, para ele, a situação é clara: "Acho que são essas pequenas coisas que acabam incomodando Jürgen. Talvez ele não tenha sido convocado por isso. Quem sabe como um pequeno recado."
Desde sua estreia, no segundo semestre de 2021, Adeyemi disputou 13 jogos pela seleção alemã principal, mas o ponta ainda não conquistou uma vaga de titular. Isso também se deveu às atuações irregulares em seu ex-clube, o Borussia Dortmund. Ele deixou a equipe no meio do ano rumo ao Barcelona por 22 milhões de euros, em uma transferência que o colocou sob o comando de Hansi Flick, o técnico que lhe deu a primeira oportunidade na seleção alemã.
Tópicos relacionados
"Houve críticas. Alguns questionaram Hansi Flick e perguntaram por que ele aceitaria trazer Adeyemi para o Barcelona", disse Dietmar Hamann, outro ex-jogador da seleção alemã. "Pagaram muito dinheiro por ele, mas, até agora, ele tem se saído muito bem. Marcou gols importantes e bonitos e também soube se colocar a serviço da equipe. É isso que você precisa fazer quando chega a um clube de dimensão mundial como o Barcelona. Ele sempre teve picos de desempenho, mas também passou longos períodos apagado em Dortmund. Ultimamente, vinha sendo relativamente constante."
Jürgen Klopp deixa Karim Adeyemi fora da convocação; Dietmar Hamann fica "surpreso"
Adeyemi soma sete participações em gols pelo Barça em 14 jogos oficiais nesta temporada (quatro gols e três assistências). Hamann esperava ver o jogador de 24 anos na convocação da seleção alemã para os confrontos com a Sérvia (13/11) e a Holanda (16/11): "Fiquei surpreso por Jürgen Klopp não tê-lo convocado. Sabemos que, no futebol moderno, a velocidade é uma arma enorme. Quando olhamos para o elenco, não há muitos jogadores com essa velocidade."
Em vez de Adeyemi, Klopp convocou para as posições do meio-campo ofensivo Said El Mala (Colônia), Derry Scherhandt (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool), Lennart Karl (Bayern de Munique), Brajan Gruda (RB Leipzig) e o estreante Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).
Após quatro partidas na Liga das Nações, a Alemanha ocupa apenas o terceiro lugar na tabela, com cinco pontos. A distância para as duas primeiras colocadas, Holanda e Grécia, é de três pontos. Como só as duas primeiras avançam à próxima fase, a Alemanha está sob pressão.
Os convocados da Alemanha para os jogos contra Sérvia e Holanda
Posição
Jogador
Goleiro
Marc-Andre ter Stegen (Ajax de Amsterdã)
Goleiro
Alexander Nübel (Besiktas)
Goleiro
Jonas Urbig (Bayern de Munique)
Defesa
Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
Defesa
Finn Jeltsch (Stuttgart)
Defesa
Jonathan Tah (Bayern de Munique)
Defesa
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart)
Defesa
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Defesa
Philipp Treu (Freiburg)
Defesa
Nathaniel Brown (Bayern de Munique)
Defesa
Malick Thiaw (Newcastle United)
Meio-campo
Brajan Gruda (RB Leipzig)
Meio-campo
Lennart Karl (Bayern de Munique)
Meio-campo
Joshua Kimmich (Bayern de Munique)
Meio-campo
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Meio-campo
Tom Bischof (Bayern de Munique)
Meio-campo
Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique)
Meio-campo
Said El Mala (Colônia)
Meio-campo
Derry Scherhant (Freiburg)
Meio-campo
Florian Wirtz (Liverpool)
Meio-campo
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)
Ataque
Kai Havertz (Arsenal)
Ataque
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)
Ataque
Niclas Füllkrug (Werder Bremen)