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As reações fortes à decisão da Corte Arbitral do Esporte, divulgada nesta terça-feira, sobre o título da Copa Africana de Nações de 2025 continuam, e desta vez vieram de um renomado jornalista argelino.

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Em uma reviravolta dramática que encerrou uma das crises mais polêmicas da história do futebol africano, a Corte Arbitral do Esporte anulou a decisão da Confederação Africana de Futebol sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025 e devolveu o título a Senegal , que havia vencido o Marrocos em campo por 1 a 0 na prorrogação. A decisão põe fim a uma disputa jurídica que se arrastou por vários meses.

Nesta terça-feira, a Corte Arbitral do Esporte anunciou a anulação da decisão do Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol, que em 17 de março havia considerado que a seleção senegalesa abandonou a final e concedido ao Marrocos a vitória por 3 a 0.

Com a nova decisão, Senegal recupera o título que conquistou em campo no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, depois de uma partida marcada por acontecimentos extraordinários dentro e fora das quatro linhas.

O jornalista argelino Mohamed El Ouadahi, por sua vez, comentou a decisão de uma forma que gerou grande polêmica.

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Diretor do escritório da beIN SPORTS na França, El Ouadahi escreveu em sua conta no Facebook: “Como era de se esperar, a seleção senegalesa confirma nos tribunais a vitória que já havia garantido no futebol, dentro de campo. A decisão da Corte Arbitral do Esporte não surpreende, mas, por outro lado, pôs fim a uma peça ridícula protagonizada por atores medíocres e corruptos, que arrastaram o futebol africano para corredores escuros, mancharam a imagem da bola neste continente e provaram, sem deixar margem para dúvidas, que não passam de marionetes que se movem sob ordens, e que esta confederação atingiu um grau de corrupção sem precedentes”.

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E encerrou com uma mensagem irônica: “Uma única edição da Copa Africana, e Senegal foi campeão dela duas vezes... Foi por pouco, heeeeeein? Ou não, não???”.

Os detalhes da crise da final da Copa Africana de Nações de 2025

A crise remonta aos minutos finais do tempo regulamentar, quando o placar ainda estava 0 a 0 e o árbitro marcou um pênalti para o Marrocos, decisão que revoltou os jogadores de Senegal e o técnico Pape Thiaw.

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Vários jogadores da seleção senegalesa deixaram o gramado e foram para o vestiário em protesto, o que paralisou a partida por cerca de 10 minutos, até que Sadio Mané interveio para convencer os companheiros e o treinador a voltar e concluir o jogo.

Com a bola rolando novamente, o Marrocos teve uma oportunidade de ouro para decidir o título, mas Brahim Díaz desperdiçou o pênalti ao bater com cavadinha, à Panenka, e a bola parou facilmente nas mãos do goleiro Édouard Mendy.

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A partida foi para a prorrogação, na qual Pape Gueye marcou o gol da vitória de Senegal, garantindo à seleção de seu país o segundo título de sua história, para o choque da torcida marroquina, que esperava ver sua seleção campeã em casa.

Os acontecimentos não terminaram com o apito final: o clima ficou tenso, com discussões entre alguns jornalistas marroquinos e o técnico de Senegal, Pape Thiaw, que foi criticado por ter mandado os jogadores para o vestiário.

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A entrevista coletiva dele após a partida foi cancelada, e ele pediu desculpas no dia seguinte, enquanto a Confederação Africana de Futebol decidiu suspendê-lo por cinco partidas em razão dos incidentes ocorridos na final.

Dois meses após o jogo, o Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol tomou uma decisão que considerou Senegal desistente e concedeu ao Marrocos a vitória administrativa por 3 a 0, com base no artigo 84 do regulamento da competição.