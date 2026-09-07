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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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"Uma partida fora do comum": Valdano aponta as contradições do Real Madrid na noite da primeira derrota

Bétis x Real Madrid
Bétis
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Espanha
Portugal

"Paralisia do estado de felicidade de Madri"

Jorge Valdano, ex-astro e ex-treinador do Real Madrid, analisou a primeira derrota do clube merengue em uma partida oficial na era de José Mourinho.

O Real Madrid sofreu a primeira derrota da atual temporada e caiu diante do anfitrião Real Betis por 1 a 0, na noite de sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol de futebol.

Valdano disse ao canal "Movistar Plus Deportes": "Bem, é algo inoportuno. Interrompe o clima feliz do Madrid, que parecia se fortalecer partida após partida".

O ex-jogador de futebol, de 70 anos, descreveu a derrota como "surpreendente" e apontou que "senti que a escalação que jogou contra o Betis era a mais próxima da escalação titular com a qual o Real Madrid poderia jogar".

E afirmou: "Esta foi a primeira vez que todos jogaram juntos, e a primeira vez que todos estiveram à disposição de Mourinho, e o resultado foi um golpe duro".

E prosseguiu: "Tenho a sensação de que é um time muito talentoso do ponto de vista técnico, com muitos gols, que é exatamente o que faltou no último confronto".

Valdano acrescentou: "Vejo que é uma partida excepcional, no sentido literal da palavra. Fora do comum, que ultrapassa a regra".

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