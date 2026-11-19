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O ex-atacante da seleção italiana Antonio Cassano criticou duramente Ronaldinho após o craque brasileiro, de 46 anos, voltar a jogar pelo Ravenna, da terceira divisão italiana. Nove anos depois de anunciar a aposentadoria, o meia surpreendeu os torcedores ao começar como titular na vitória por 2 a 0 sobre o Forli, pela Série C, no último domingo.

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Copropietário participa de vitória com estádio lotado

Cassano criticou a decisão de Ronaldinho de voltar a jogar na terceira divisão italiana , embora o copropietário do Ravenna tenha sido aclamado pelo público que lotou o Stadio Bruno Benelli. Com a camisa 10, em sua primeira partida oficial por um clube desde que defendeu o Fluminense em 2015, ele ajudou na construção da jogada do gol de Giulio Donati, aos 36 minutos. O brasileiro disputou todo o primeiro tempo antes de ser substituído no intervalo.

Comentarista questiona motivo da participação

Ronaldinho assinou com o Ravenna em junho de 2026 por causa de sua amizade com o presidente Ignazio Cipriani, mas sua participação não impressionou o ex-atacante de Roma, Milan, Inter de Milão e Real Madrid.

Em entrevista ao programa italiano Viva El Futbol, Cassano disse: "Quero começar dizendo uma coisa: tenho Ronaldinho em altíssima consideração, tanto como pessoa quanto como jogador. Para mim, ele continua entre os cinco maiores da história, ao lado de Messi, Maradona, Ronaldo Nazario e, provavelmente, Pele.

"Mas o que ele fez outro dia foi muito, muito doloroso de assistir. Aos 46 anos, naquelas condições, o que ele foi fazer em campo? Não entendi. Ele fez isso por sua ligação com Cipriani, que é amigo dele? Porque pagaram muito dinheiro a ele? Não sei. Para mim, foi uma palhaçada ridícula. Não sei de que outra forma chamar aquilo."

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Cassano mantém sua avaliação

Enquanto os torcedores adoraram ver 'O Bruxo', ou 'O Mago', de volta aos gramados, Cassano afirmou que nenhum incentivo financeiro o convenceria a fazer algo semelhante.

Ao reforçar as críticas, concluiu: "Eu não teria feito isso nem se tivessem me oferecido 10 milhões. Nem 20. Por ser uma pessoa como ele, que sempre foi humilde e é um dos maiores de todos os tempos, tiro o chapéu para ele. Mas, se me pedirem para avaliar especificamente o que aconteceu, para mim foi uma palhaçada, uma farsa."

Mais partidas pela Série C são possíveis

Apesar da dura avaliação de Cassano, Ronaldinho não descartou voltar a jogar pelo Ravenna no restante da temporada 2026-27 da Série C. Depois de contribuir para uma vitória em sua estreia, o veterano avaliará agora sua condição física antes dos próximos compromissos do clube no campeonato. Quer volte a jogar, quer se limite às funções de copropietário, as próximas escalações do Ravenna atrairão muita atenção.