Uma oportunidade que não encontrou no Camp Nou: telefonema decisivo dissipa dúvidas de estrela do Barcelona

Dominik Livakovic, o novo goleiro do Barcelona, foi convocado para a seleção da Croácia visando a disputa de quatro partidas na Liga das Nações da Europa, entre elas dois confrontos diante da Espanha, além dos jogos contra a República Tcheca e a Inglaterra. A seleção croata inicia sua caminhada enfrentando a República Tcheca em Praga no dia 26 de setembro, depois visita a Espanha em Sevilha no dia 29 de setembro, antes de receber a Inglaterra em Rijeka no dia 3 de outubro, encerrando seus jogos com um novo duelo contra a Espanha em Split no dia 6 de outubro.

Um telefonema decisivo

O retorno de Livakovic à seleção acontece em um momento em que o goleiro ainda não disputou sua primeira partida oficial pelo Barcelona desde sua transferência ao clube catalão, o que levou o técnico da Croácia, Slaven Bilic, a falar sobre a importância de ele conseguir minutos em campo.

Bilic afirmou sobre seu contato com o goleiro: "Conversamos, ele me ligou duas vezes. Pediu minha opinião sobre sua situação, e da minha parte eu disse a ele que não precisa justificar nada".

O treinador croata explicou que a transferência de Livakovic para o Barcelona representa um grande passo em sua carreira, dizendo: "Nenhum goleiro croata havia se transferido antes para um clube desse porte".

Mas ele destacou ao mesmo tempo a necessidade de o goleiro participar das partidas, acrescentando: "Por outro lado, você precisa jogar. Quando você é o segundo goleiro, pode ser acionado a qualquer momento, e precisa estar constantemente preparado".

Leia também: Salah, Osimhen e Lukaku? Ex-jogador do Fenerbahçe: não acredito no que está acontecendo na Turquia!

Confiança inabalável

Bilic garantiu que Livakovic ainda conta com grande confiança na seleção, referindo-se ao nível que apresentou nos últimos anos, mesmo quando não jogava com regularidade em seu time.

Ele disse, segundo o que foi divulgado pelo jornal Sport catalão: "Ele tem um grande crédito com a seleção. Apresentou grandes atuações conosco mesmo quando não jogava pelo Girona, mas você precisa jogar".

Os quatro próximos jogos oferecem a Livakovic uma oportunidade importante de recuperar o ritmo de partidas e manter sua prontidão, enquanto aguarda sua chance no Barcelona.

Livakovic enfrentará vários de seus novos companheiros de Barcelona durante os dois jogos da Croácia contra a Espanha em Sevilha e Split, já que se espera que a lista da seleção espanhola inclua diversos jogadores do clube catalão.

O goleiro croata também pode encontrar Anthony Gordon quando a Croácia enfrentar a seleção da Inglaterra em Rijeka.

Leia também: Não tem nada a ver com títulos: Liverpool supera Real Madrid e Barcelona em corrida mundial