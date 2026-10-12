Gary Neville, ídolo do Manchester United, alertou que a continuidade da condenação do Manchester City é "muito ruim para a Premier League", após a impressionante vitória da equipe sobre o Liverpool.

O ex-zagueiro do Manchester United admitiu que tem dificuldade em elogiar a atuação do City sem pensar na incerteza que cerca o futuro do clube.

A equipe de Enzo Maresca conquistou uma importante vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool em Anfield e manteve seu início perfeito na temporada da Premier League.

Erling Haaland, Jeremy Doku e Rayan Cherki marcaram os gols depois da expulsão de Ryan Gravenberch no segundo tempo.

Mas a impressionante vitória do City aconteceu em um cenário dramático, depois de o clube do Etihad ter sido condenado por mais de 100 infrações às regras financeiras da Premier League ao longo de um período de nove temporadas.

O clube recorreu da decisão e aguarda o resultado, com a possibilidade de severas punições serem aplicadas.

Neville acredita que essa incerteza lança uma grande sombra sobre o futebol inglês.

Em declarações ao canal "Sky Sports", ele disse: "Vencer em Anfield é algo extremamente difícil, e devemos elogiá-los sem qualquer hesitação ou dúvida".

E prosseguiu: "Mas há aquela coisa que fica passando pela sua cabeça, que é o fato de que eles fizeram um grande trabalho aqui hoje. Está claro que controlaram a partida nos últimos 20 minutos, desde o cartão vermelho. Eles resistiram".

Mas o maior temor de Neville era o que poderia acontecer caso a decisão de condenação seja mantida nos próximos meses.

Ele acrescentou: "Se essas decisões de condenação forem confirmadas em janeiro ou fevereiro, o Manchester City não estará na situação em que está agora, e haverá uma nuvem enorme pairando sobre toda a liga".

E continuou: "E isso não é bom para a Premier League neste momento. Foi isso que percebi hoje. Isso é muito ruim para a Premier League, e vai se arrastar por vários meses".

O Manchester City foi recebido por uma torcida hostil em Anfield, onde os torcedores do Liverpool ergueram faixas e fizeram cantos sobre o escândalo financeiro.

Mas a polêmica não tirou a concentração dos jogadores de Maresca, que conquistaram a sexta vitória consecutiva na liga e abriram três pontos de vantagem na liderança da tabela.